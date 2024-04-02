Уникайте їх у своєму образі цієї весни: стилісти назвали кольори, які зістарюють

Весна 2024 року обіцяє стати трендовою та яскравою. Однак існують певні кольори, які, за словами стилістів, варто виключити з вашого гардеробу в цьому сезоні, оскільки вони можуть візуально старити.

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Команда UAportal разом з ТСН розповідає про чотири кольори, які можуть додати вам років. Краще їх уникати при створенні весняних образів.

Бежевий

Безсумнівно, деякі кольори вважаються класикою, але цієї весни вони можуть не принести бажаного ефекту. Їхнє використання може зробити ваш стиль занадто консервативним і безликим. Щоб оживити бежевий, введіть в образ яскраві акценти, які додадуть динаміки нейтральному фону одягу.

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Сірий

Сірий колір часто асоціюється зі стриманістю та серйозністю, однак він може бути не найкращим вибором для весняного гардеробу. Стилісти радять уникати монотонних сірих ансамблів, пропонуючи замість цього внести в образ більше яскравості.

Коричневий

Темні та глибокі кольори можуть надати важкості вашому вигляду, роблячи його занадто суворим. Як альтернативу, вибирайте легкі та повітряні пастельні тони, які додадуть свіжості.

Монохромні образи

Однотонний одяг може виглядати одноманітно, тому експерти закликають експериментувати з контрастами, комбінувати різноманітні кольори та фактури. Це дозволить створити динамічний та виразний образ у весняному стилі 2024 року.

Щоб виглядати модно і не додавати собі років, варто відмовитися від згаданих кольорів на користь більш яскравих і насичених відтінків, які внесуть в образ енергію та молодість.

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