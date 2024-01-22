Які спідниці будуть в тренді у 2024 році: поради дизайнерів

У цьому сезоні в моді буде багато моделей спідниць, тому кожна модниця знайде собі за смаком. 2024 рік порадує розмаїттям моделей - від міді з низькою посадкою до саронгів.

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З трендовими моделями спідниць можна створювати безліч образів - як повсякденних, так і на вихід. Про це пише Радіотрек.

Міді з посадкою на стегнах

Спідниці міді з посадкою на стегнах - це прямий натяк на моду 1990-х років. Вони лаконічні та стильні, а також універсальні. Таку спідницю можна носити з різними типами одягу, створюючи як повсякденні, так і офісні образи.

Шкіряна спідниця з ефектом потертості

Шкіряні спідниці залишаються на піку популярності. У новому сезоні в моді будуть спідниці з ефектом потертості, які виглядають так, ніби їх придбали на блошиному ринку.

Прозорі спідниці

Прозорі спідниці - це ще один тренд, який не втрачає своєї актуальності. У новому сезоні дизайнери пропонують зупинитися на спідницях з органзи, фатину, мережива, сітки або шовку.

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Саронг

Саронг - це гібрид спідниці та парео, який ідеально підходить для спекотної погоди. У новому сезоні саронг буде у тренді як на пляжі, так і в місті.

Міні-спідниці

Міні-спідниці - це класика, яка ніколи не виходить з моди. У новому сезоні міні-спідниці будуть представлені в різних фасонах: з воланами, асиметричними, прямими або в стилі "олівець".

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