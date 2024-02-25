Дослідники з'ясували подробиці про болотяне тіло з Данії, якому 5000 років (фото)

Науковці розкрили нові подробиці про життя та смерть "людини Віттрупа", таємничого чоловіка, який загинув близько 5200 років тому.

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Останки чоловіка, що складаються з частин його тіла, були знайдені на торф'яному болоті в Данії в 1915 році. Попередні дослідження показали, що він помер від численних ударів по голові, повідомляє журнал PLOS ONE.

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Завдяки новим методам генетичного аналізу вчені змогли:

Визначити, що чоловік Віттрупа не був місцевим жителем.

Його генетичний код відрізнявся від інших останків, знайдених у цій місцевості.

Встановити, що він виріс на узбережжі Скандинавського півострова.

З'ясувати, що в юності він харчувався переважно морськими продуктами, а згодом перейшов на сільськогосподарську їжу.

Це свідчить про те, що людина Віттрупа міг мігрувати з півночі на південь, можливо, як торговець або полонений.

Цікаві факти про "людину Віттрупа", про які дізналися науковці:

Він був чоловіком віком 20-30 років.

Його смерть була насильницькою - він отримав 8 ударів по голові.

Він був похований у болоті, що, можливо, було ритуальним актом.

Його ДНК відрізняється від інших останків, знайдених у Данії, що свідчить про його міграцію.

Ізотопний аналіз його зубів показав, що він виріс на узбережжі Скандинавії.

Зміна раціону свідчить про те, що він перейшов від життя мисливця-збирача до життя фермера.

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