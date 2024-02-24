В Англії знайшли 122 срібні монети віком 1000 років в чудовому стані

Сенсаційне відкриття аматорів-скарбошукачів з англійського графства Ессекс нещодавно принесло їм чималі статки. Йдеться про 122 срібні пенні часів англосаксів, знайдені у полі біля Брейнтрі.

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На аукціоні Noonans Mayfair цю унікальну колекцію було продано за астрономічну суму - 325 тисяч фунтів (майже 16 мільйонів гривень).

За припущенням нумізматів, монети загубили ще під час легендарної битви 1066 року між військами англосаксів та норманів. Про це пише The Sun.

Ймовірно, їхнього власника тоді вбили, і він так ніколи й не повернувся по свій скарб.

16 раритетних експонатів з колекції придбали Музей Колчестера та Кембриджський Фіцвільямський музей.

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За свідченням експерта Найджела Міллза, атмосфера в переповненій залі під час торгів була електризуючою. Учасники жадібно змагалися за можливість отримати бодай один унікальний артефакт.

Рекордну ціну - 24 тисячі фунтів, або вчетверо дорожче початкової, - вибив онлайн-учасник за ексклюзивну монету з Гастінгського монетного двору. До слова, щасливі знахідники скарбу досі знаходили здебільшого лише мідні монетки та коров’ячі дзвіночки. Присутні на аукціоні господарі поля також були вражені ажіотажем і приголомшливою виручкою за раритети.

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