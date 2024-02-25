В Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин (фото)

Археологи з Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції (IPHES) здійснили захоплююче відкриття у муніципалітеті Вімбоді-і-Поблет на північному сході Іспанії. Під час розкопок в печері, відомій як Cova dels Xaragalls, вони виявили понад 7000 людських скелетних останків, що свідчить про використання цього місця як місця поховання протягом тисячоліть.

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Розкопки, проведені в грудні 2023 року, принесли вражаючі результати, повідомляє IPHES. Знайдені скелетні останки датуються періодом від неоліту до бронзового віку, що охоплює добу стародавньої історії — приблизно від 7000 до 3000 років тому.

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Професор кафедри доісторії та археології в Університеті Севільї та асоційований науковий співробітник IPHES, Антоніо Родрігес Ідальго, підкреслив, що печера була використана як похоронна печера протягом тисячоліть. Він зазначив: "Це було кладовище, на якому зберігалися тіла померлих, і воно використовувалося для цієї мети протягом багатьох епох".

Вчені вважають, що довготривала історія використання печери як місця поховання дозволяє їм досліджувати еволюцію доісторичних суспільств регіону та їхнє ставлення до смерті.

Однак, згідно з Альфредо Суесто, одним із директорів розкопок, це також створює складнощі: "У печерних похоронах, де місця поховання використовуються протягом тисячоліть, одним з найскладніших завдань є спроба задокументувати різноманітні методи поховання, які застосовувалися упродовж цього часу".

Крім тисяч скелетів людей, в печері також було виявлено велику кількість кісток тварин, фрагментів керамічних посудин і декоративних предметів. Серед тваринних останків зустрічаються овечі, кози, свині, корови, а також собаки і коні.

Дослідження цієї давньої печери і детальний аналіз знайдених артефактів та останків людей і тварин можуть розкрити багато цікавого про життя і смерть наших давніх предків та їхніх звичаїв.

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