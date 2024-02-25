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В Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин (фото)

Билім Олена

В Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин (фото)

Археологи з Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції (IPHES) здійснили захоплююче відкриття у муніципалітеті Вімбоді-і-Поблет на північному сході Іспанії. Під час розкопок в печері, відомій як Cova dels Xaragalls, вони виявили понад 7000 людських скелетних останків, що свідчить про використання цього місця як місця поховання протягом тисячоліть.

Розкопки, проведені в грудні 2023 року, принесли вражаючі результати, повідомляє IPHES. Знайдені скелетні останки датуються періодом від неоліту до бронзового віку, що охоплює добу стародавньої історії — приблизно від 7000 до 3000 років тому.

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Професор кафедри доісторії та археології в Університеті Севільї та асоційований науковий співробітник IPHES, Антоніо Родрігес Ідальго, підкреслив, що печера була використана як похоронна печера протягом тисячоліть. Він зазначив: "Це було кладовище, на якому зберігалися тіла померлих, і воно використовувалося для цієї мети протягом багатьох епох".

В Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин (фото)
В Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин (фото)

Вчені вважають, що довготривала історія використання печери як місця поховання дозволяє їм досліджувати еволюцію доісторичних суспільств регіону та їхнє ставлення до смерті.

Однак, згідно з Альфредо Суесто, одним із директорів розкопок, це також створює складнощі: "У печерних похоронах, де місця поховання використовуються протягом тисячоліть, одним з найскладніших завдань є спроба задокументувати різноманітні методи поховання, які застосовувалися упродовж цього часу".

Крім тисяч скелетів людей, в печері також було виявлено велику кількість кісток тварин, фрагментів керамічних посудин і декоративних предметів. Серед тваринних останків зустрічаються овечі, кози, свині, корови, а також собаки і коні.

Дослідження цієї давньої печери і детальний аналіз знайдених артефактів та останків людей і тварин можуть розкрити багато цікавого про життя і смерть наших давніх предків та їхніх звичаїв.

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