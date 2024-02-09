Використовуйте правило 60-30-10: експерти дали поради, як підібрати кольори фарби для інтер’єру кімнат

Колір стін може істотно впливати на настрій та емоційний стан людини. Різні кольори мають різні психологічні ефекти, тому важливо правильно підбирати колір для фарбування стін у будинку.

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Експерти з This Old House зауважують, що теплі кольори (червоний, оранжевий, жовтий) збуджують, стимулюють та дарують відчуття енергії. Холодні кольори (синій, зелений, фіолетовий) заспокоюють, розслаблюють та дарують відчуття спокою. Нейтральні кольори (білий, сірий, бежевий) створюють атмосферу спокою та умиротворення.

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Підбираючи колір для фарбування стін, важливо враховувати призначення кімнати. Для прикладу, для спальні та вітальні краще використовувати заспокійливі та розслаблюючі кольори. Для кухні та їдальні підійдуть теплі та збуджуючі кольори. Для робочого кабінету рекомендується використовувати нейтральні кольори.

Також враховуйте, що світлі кольори візуально збільшують простір. Темні кольори візуально зменшують простір. Таким чином у кімнатах з поганим освітленням краще використовувати світлі кольори. Професіонали під час вибору кольорів фарби для інтер’єру радять використовувати правило 60-30-10 для гармонійного поєднання кольорів. 60% – колір стін, 30% – меблі та підлога, 10% – акценти.

Що таке правило декорування 60-30-10?

Шістдесят відсотків кольору в просторі зазвичай походить від стін; 30 відсотків від оббивки, підлогового покриття або обробки вікон; і 10 відсотків від акцентів, аксесуарів і творів мистецтва.

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