Що вказує на негативну енергію в будинку: не втрачайте час все виправити

Вміння виявляти та усувати негативну енергію у вашому домі може бути дуже корисним. Протягом століть вважалося, що негативна енергія шкодить нам та нашому життю.

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Як повідомляє gemstonewell, ознаки негативної енергії можуть бути наступними:

Незвичний дискомфорт у певній кімнаті: Якщо ви відчуваєте себе некомфортно без видимої причини в одній або декількох кімнатах, це може бути ознакою негативної енергії.

Емоційні сплески: Раптові емоційні сплески, плаксивість без причини можуть свідчити про негативну енергію, що накопичилась у вашому домі.

Відчуття виснаження: Негативна енергія може виснажувати, забирати мотивацію та вносити хаос у ваше життя.

Раптове зараження комахами: Різке збільшення комах та жуків може бути ознакою негативної енергії.

Низка нещасних подій: Якщо у вас за короткий час сталося багато неприємностей, це може бути сигналом про негативну енергію.

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На щастя, фахівці розповіли й про методи очищення оселі від негативу:

Техніка "склянка води"

Наповніть склянку водою. Поставте її в темний кут на 24 години. Якщо вода помутніла або з'явилися бульбашки, це може бути ознакою негативної енергії. Рідину зі склянки потрібно вилити на перехрестя після заходу сонця.

Очищення сіллю

Наповніть миску морською сіллю та влийте у неї освячену на Водохреще воду. Розкладіть сіль у блюдця та розставте по кутах кімнати. Вранці зберіть сіль і змийте її в унітаз.

Спалювання шавлії

Відкрийте вікна та двері. Запаліть пучок сухої шавлії. Обкурюйте димом кімнату, починаючи з задньої частини будинку і закінчуючи вхідними дверима.Деякі методи очищення можуть бути небезпечними, тому важливо дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, негатив може переповнювати та шкодити нашому добробуту як в особистому, так і професійному плані. Важливо розробити методи, які б подолати негатив і зберегти позитивне мислення.

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