Їх помилково вважають "здоровими": які продукти не можна вживати часто

Харчуватися корисно – це модно! Але розібратися в хитромудрих написах на етикетках та маркетингових трюках буває непросто.

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Дієтологи розкривають секрети, як не дати себе обдурити та обирати дійсно здорові продукти. З цією інформацією ви зможете легко орієнтуватися в магазині та робити правильний вибір на користь здоров'я, пише BuzzFeed.

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1. Не вірте сліпо етикеткам.

Написи "з низьким вмістом цукру", "багато клітковини", "на рослинній основі", "органічні" - це не завжди гарантія користі.

2. Читайте склад!

Зверніть увагу на список інгредієнтів. Якщо ви не можете вимовити більшість з них, ймовірно, продукт ультраперероблений.

3. Шукайте цільні продукти.

Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам, ягодам, цільнозерновим продуктам, нежирному м'ясу, рибі.

4. Остерігайтеся цукру.

Він може ховатися під різними назвами: глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза.

5. Не переоцінюйте "здорові" продукти.

Батончики мюслі, ароматизований йогурт, дієтичне м'ясо, овочеві порошки, кокосова олія, соки, рослинні замінники м'яса, органічні закуски - не завжди такі корисні, як здаються.

6. Дотримуйтесь балансу.

Навіть "шкідливі" продукти можна іноді включати в раціон, якщо більшу частину вашого меню складають свіжі та мінімально оброблені продукти.

7. Не бійтеся сумніватися.

Якщо ви не впевнені в користі продукту, краще його не купувати.

Пам'ятайте:

Здорове харчування - це не про жорсткі дієти, а про свідомий вибір.

Не вірте сліпо маркетинговим трюкам.

Читайте етикетки та шукайте цільні продукти.

Дотримуйтесь балансу та насолоджуйтесь їжею!

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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