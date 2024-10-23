Їх хочуть всі: топ найбільш популярних порід котів у світі
Світ домашніх котів вражає своїм різноманіттям: за даними Всесвітньої федерації кішок, сьогодні існує понад 70 офіційно визнаних порід, хоча деякі фелінологічні організації налічують їх більше сотні. При загальній кількості близько 600 мільйонів домашніх котів у світі, деякі породи користуються особливою популярністю. Про це пише Jagran Josh.
Топ найпопулярніших порід очолює мейн-кун – "ніжний велетень" родом зі штату Мен, США. Ці великі коти відомі своєю доброзичливістю, розкішними пухнастими хвостами та характерними пучками шерсті на вухах.
Друге місце посідають перські коти з їхньою довгою шерстю та круглою мордочкою. Попри лагідну вдачу, ці красені потребують ретельного догляду.
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Сіамська порода вирізняється витонченою статурою, особливим забарвленням та мигдалеподібними очима. Ці розумні та комунікабельні коти відомі своєю говіркістю та соціальною поведінкою.
Бенгальські коти привертають увагу "диким" виглядом завдяки мармуровому або плямистому забарвленню. Вони енергійні, розумні та надзвичайно грайливі.
Завершує топ порода сфінкс – унікальні безшерсті коти, які вирізняються не лише незвичайною зовнішністю, але й собачою відданістю та ласкавою вдачею.
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