Ідеї зачісок на Новий рік, щоб мати елегантний вигляд: що радять стилісти

Жінки старше 40 років можуть виглядати молодо та стильно завдяки правильному вибору зачіски. Одним із популярних варіантів є стрижка "лоб" - це зачіска, яка не така коротка, як боб до підборіддя, і досить довга, щоб досягати ключиць або трохи нижче.

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Професійні перукарі пропонують кілька варіантів стрижки "лоб", які ідеально підходять для жінок старше 40 років. Ці зачіски стануть справжньою знахідкою для святкування Нового року, оскільки підійдуть до будь-якого вашого образу.

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Тупий лоб з боковим проділом - це витончений і модний вигляд, який додає молодіжної повноти. Чубчик, зачесаний набік, ще більше підкреслить ваші особливості.

Текстурований, багатошаровий лоб з центральним проділом - це приємний і все ще ультрамодний спосіб надати об’єму та обрамити ваше обличчя. Хвилясті шари можна зняти центральною частиною.

Шегі лоб із чубчиком-шторкою – це спосіб приховати зморшки на лобі та привернути більше уваги до ваших очей. Чубчик також допоможе надати об’єму вашому волоссю.

Асиметричний лоб – це сучасний і молодий вигляд, який підкреслить ваші очі, вилиці та загальну симетрію обличчя.

Який би варіант ви не вибрали, важливо, щоб стрижка була підібрана відповідно до вашої індивідуальності та типу волосся. Щоб знайти ідеальну зачіску, зверніться до досвідченого перукаря, який зможе проконсультувати вас і допомогти вам вибрати найкращий варіант.

Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

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