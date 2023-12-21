Невибагливі стрижки, які ідеально підходять жінкам старше 40 років: поради стилістів (фото)

Жінки старше 40 років можуть відчувати, що їх волосся стає рідшим, що може ускладнити пошук стрижки, яка виглядає молодо та стильно. Однак існує безліч модних варіантів, які можуть допомогти приховати витончене волосся та додати об'єму.

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Експерти з питань волосся та стилісти розповіли про три найкращі стрижки для жінок старше 40 років з тонким волоссям.

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Багатошарова піксі з проділом збоку

Багатошарова піксі з проділом збоку - це класичний стиль, який можна легко відрегулювати, щоб підкреслити ваші риси обличчя. Ця стрижка додає об'єму та текстури, а також може бути легко укладена за допомогою фена або прасування волосся.

Асиметричний боб

Асиметричний боб - це ще один чудовий вибір для жінок старше 40 років з тонким волоссям. Ця стрижка додає руху та текстури, а також може допомогти приховати витончене волосся на маківці.

Об'ємний італійський боб

Об'ємний італійський боб - це стильна стрижка, яка додасть вашому волоссю об'єму та стрункості. Ця стрижка має густі тупі кінці, які створюють повітряний, об'ємний вигляд.

З правильним вибором стрижки жінки старше 40 років з тонким волоссям можуть виглядати молодо та стильно, кажуть фахівці. Спробуйте один з цих трьох стильних варіантів, щоб знайти свій ідеальний образ.

Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

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