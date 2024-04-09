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Ідеальний перекус в школу та на роботу: рецепт закуски з листкового тіста з сиром та зеленню

Ціхоцька Марія

Ідеальний перекус в школу та на роботу: рецепт закуски з листкового тіста з сиром та зеленню

Втомилися від одноманітних рецептів з листкового тіста? Шукаєте нову цікаву страву? Тоді цей закручений пиріг з тертим сиром та зеленню – саме для вас! Він готується за лічені хвилини та не потребує спеціальних навичок. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти:

  • Листкове тісто – 400 г
  • Зелений базилік – 200 г
  • Часник – 20 г
  • Тертий пармезан – 100 г
  • Олія – 30 мл
  • Лимонний сік – 30 мл
  • Сир – 100 г

Приготування:

  1. Подрібніть базилік, часник, пармезан, олію та лимонний сік у блендері.
  2. Розкладіть листкове тісто на пергаменті й змастіть сирно-базиліковою масою. Складіть тісто вдвічі поперек.
  3. Натріть сир на грубій терці й посипте ним тісто. Накрийте пергаментом і розрівняйте качалкою.
  4. Зніміть верхній пергамент і наріжте тісто на 10 смужок. Закрутіть кожну смужку, як мотузку, й викладіть на деко, застелене пергаментом.
  5. Випікайте пиріг при 180°C протягом 20 хвилин.

Поради:

  • Ви можете використовувати будь-який вид зелені, наприклад, петрушку, кріп або шпинат.
  • Замість пармезану можна використовувати будь-який твердий сир, наприклад, гауду або моцарелу.
  • Для більш насиченого смаку додайте в начинку трохи сушених трав, наприклад, орегано або чебрець.

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