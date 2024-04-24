Ідеальні для великого міста: названо 10 найкращих автомобілів з малими габаритами

Маленькі машини – це те, що треба для міста! Вони компактні, маневрені, економні та, як правило, дешевші, ніж великі. Експерти склали список 8 найкращих маленьких авто, які показали себе найкращими під час тест-драйвів та пропонують привабливе співвідношення ціни та якості.

Це лише деякі з найкращих маленьких автомобілів на ринку які підібрав OBOZREVATEL. Вибір найкращого для вас залежить від ваших потреб та бюджету.

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1. Fiat Panda:

Цей компактний хетчбек від італійського виробника відомий своєю практичністю, доступністю та економністю.

Panda пропонується з декількома варіантами двигунів, включаючи гібридний, що робить його ще більш економним.

Автомобіль має просторий салон та багажне відділення, що робить його придатним для повсякденного використання.

2. Toyota IQ:

Цей міський автомобіль відомий своїми компактними розмірами та маневреністю, що робить його ідеальним для їзди в щільному міському трафіку.

IQ також пропонує економні показники витрати палива.

Незважаючи на невеликі розміри, салон IQ досить просторий для двох людей.

3. Renault Clio R.S.:

Цей гарячий хетчбек поєднує в собі практичність з динамічними характеристиками.

Clio R.S. оснащений потужним турбодвигуном, який робить його спритним та захоплюючим у керуванні.

Автомобіль також має стильний дизайн та добре оснащений салон.

4. Ford-Sportka:

Цей класичний хот-хетч досі пропонує веселе керування та динамічні характеристики.

Ford-Sportka оснащений потужним двигуном, який робить його швидким та маневреним.

Автомобіль має стильний дизайн та просторий салон.

5. David Brown Automotive Mini Remastered:

Ця реставрована класика Mini пропонує унікальний дизайн та сучасні зручності.

Mini Remastered оснащений потужним двигуном, який робить його жвавим та приємним у керуванні.

Автомобіль має стильний салон з високоякісними матеріалами.

6. Volkswagen Up GTI:

Цей маленький хетчбек пропонує веселе керування та динамічні характеристики за доступною ціною.

Up GTI оснащений потужним турбодвигуном, який робить його спритним та захоплюючим у керуванні.

Автомобіль також має стильний дизайн та добре оснащений салон.

7. Audi A2:

Цей преміальний суперміні пропонує стильний дизайн, якісні матеріали та динамічні характеристики.

A2 доступний з різними двигунами, включаючи дизельний, що робить його економним.

Автомобіль має просторий салон та багажне відділення.

8. Fiat Panda 4x4:

Цей позашляховик пропонує універсальність та можливості їзди по бездоріжжю в компактному корпусі.

Panda 4x4 оснащений потужним двигуном, який робить його здатним долати перешкоди.

Автомобіль також має просторий салон та багажне відділення.

9. Mercedes A-Class:

Пам'ятаєте той раз, коли Mercedes A-Class перекинувся під час "лосиного" тесту? Це було жахливо! Але німці не розгубилися, додали ширші шини, занизили підвіску та вбудували ESP, завдяки чому машинка стала стійкішою.

10. Renaultsport Twingo:

Цей малюк створений для драйву! 133 конячки з 1.6-літрового двигуна розганяють його до сотні за 8.7 секунд, а максималка - 200 км/год. До того ж, Twingo славиться надійністю.

Повідомляється, що у березні поточного року в Україні було зареєстровано покупку приблизно 6,5 тисяч нових автомобілів. Це на 9,4% перевищує показники лютого та на 28,8% вище, ніж результати березня 2023 року. Лідером рейтингу продажів серед нових автомобілів знову став кросовер Renault Duster, який був проданий у кількості 920 одиниць, у виконанні для загального ринку.

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