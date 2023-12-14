Ідеально підходить для сніданку: Як приготувати ніжне медове печиво
Ароматне та смачне печиво до будь-якого напою – це чудовий варіант для ситного та швидкого сніданку, що може конкурувати з звичайними оладками чи омлетом. Його зручно зберігати, а якщо стане черствим, просто можна занурити його у каву, чай чи какао.
На сайті Shuba приготували медове печиво, використовуючи мінімум інгредієнтів. Таке печиво отримає легкий смак та аромат меду, роблячи кожну ранок особливим.
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Рецепт ніжного медового печива
Інгредієнти на 4 порції:
- 2 яйця курячі
- 100 г масла вершкового
- 140 мл меду
- 300 г борошна
- 70 г цукру
- Цукор ванільний за смаком
- 10 г розпушувача
- 3 г солі
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло. Додайте яйця, мед, цукор, ванільний цукор та сіль, ретельно перемішайте.
- Поступово просійте борошно та розпушувач у отриману масу. Покрийте тісто харчовою плівкою і залиште в морозильній камері на 15 хвилин.
- Після вказаного часу вийміть тісто та сформуйте з нього кульки. Розмістіть їх на застеленій пергаментним папером формі для випікання та випікайте в духовці протягом 10-15 хвилин при температурі 180⁰С.
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