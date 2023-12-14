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Ідеально підходить для сніданку: Як приготувати ніжне медове печиво

Ігор Романько

Як зробити медове печиво з яєць на сніданок

Ароматне та смачне печиво до будь-якого напою – це чудовий варіант для ситного та швидкого сніданку, що може конкурувати з звичайними оладками чи омлетом. Його зручно зберігати, а якщо стане черствим, просто можна занурити його у каву, чай чи какао.

На сайті Shuba приготували медове печиво, використовуючи мінімум інгредієнтів. Таке печиво отримає легкий смак та аромат меду, роблячи кожну ранок особливим.

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Рецепт ніжного медового печива

Інгредієнти на 4 порції:

  • 2 яйця курячі
  • 100 г масла вершкового
  • 140 мл меду
  • 300 г борошна
  • 70 г цукру
  • Цукор ванільний за смаком
  • 10 г розпушувача
  • 3 г солі

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло. Додайте яйця, мед, цукор, ванільний цукор та сіль, ретельно перемішайте.
  2. Поступово просійте борошно та розпушувач у отриману масу. Покрийте тісто харчовою плівкою і залиште в морозильній камері на 15 хвилин.
  3. Після вказаного часу вийміть тісто та сформуйте з нього кульки. Розмістіть їх на застеленій пергаментним папером формі для випікання та випікайте в духовці протягом 10-15 хвилин при температурі 180⁰С.

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