Ідеально підходить для сніданку: Як приготувати ніжне медове печиво

Ароматне та смачне печиво до будь-якого напою – це чудовий варіант для ситного та швидкого сніданку, що може конкурувати з звичайними оладками чи омлетом. Його зручно зберігати, а якщо стане черствим, просто можна занурити його у каву, чай чи какао.

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На сайті Shuba приготували медове печиво, використовуючи мінімум інгредієнтів. Таке печиво отримає легкий смак та аромат меду, роблячи кожну ранок особливим.

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Рецепт ніжного медового печива

Інгредієнти на 4 порції:

2 яйця курячі

100 г масла вершкового

140 мл меду

300 г борошна

70 г цукру

Цукор ванільний за смаком

10 г розпушувача

3 г солі

Приготування:

Розтопіть вершкове масло. Додайте яйця, мед, цукор, ванільний цукор та сіль, ретельно перемішайте. Поступово просійте борошно та розпушувач у отриману масу. Покрийте тісто харчовою плівкою і залиште в морозильній камері на 15 хвилин. Після вказаного часу вийміть тісто та сформуйте з нього кульки. Розмістіть їх на застеленій пергаментним папером формі для випікання та випікайте в духовці протягом 10-15 хвилин при температурі 180⁰С.

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