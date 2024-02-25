Ідеально на сніданок: рецепт шоколадного смузі з фініками

Цей шоколадний смузі - чудовий енергетичний сніданок. Він неймовірно смачний і кремовий. Приготування займе всього 20 хвилин. Дітям такий напій також сподобається. Рецептом поділився портал Shuba.

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Для смузі знадобляться:

–вода

– какао-порошок

–кеш'ю

– фініки

–кардамон

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Спосіб приготування:

Фініки попередньо замочуються у воді для м'якості.

Всі інгредієнти викладаються у блендер і збиваються до однорідної консистенції.

Готовий напій насичений корисними речовинами і має чудовий шоколадно-горіховий смак.

Таке смузі - ідеальний вибір для сніданку. Воно швидко готується, дає заряд енергії на весь день і просто тане в роті.

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