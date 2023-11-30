Ідеально на перекус: рецепт грибного пирога на кефірі
Цей пиріг за рецептом від Shuba дуже просто готується та потішить насиченим пікантним смаком. Чудово підійде для перекусу в школу чи на роботу.
Інгредієнти:
Кефір – 500 мл
Сода харчова – 0.5 ч. л.
Яйця курячі – 2 шт.
Цільнозернове борошно – 8 ст. л.
Цукор1 ч. л.
Сіль – 1 ч. л.
Гливи – 500 г
Цибуля ріпчаста – 2 шт.
Зелена цибуля, пучок – 1 шт.
Сир адигейський – 250 г
Перець духмяний мелений – за смаком
Олія – за смаком
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Спосіб приготування:
Кефір кімнатної температури налийте у велику миску. Додайте соду, перемішайте та залиште суміш на 5 хвилин.
Додайте в кефір яйця, борошно, сіль і цукор, перемішайте. Залиште на 15 хвилин при кімнатній температурі.
Гриби наріжте соломкою, подрібніть ріпчасту цибулю. Обсмажте гриби й цибулю 5-7 хвилин на сковорідці.
Подрібніть зелену цибулю. Сир натріть.
Підсмажені гливи перемішайте з ріпчастою цибулею, зеленою цибулею та сиром. Додайте перець.
Змастіть олією глибоку форму для випікання.
Налийте у форму половину тіста, зверху розподіліть начинку й залийте її рештою тіста. Відправте в духовку на 45 хвилин при 180 градусах.
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