Ідеально до вечірнього чаювання: рецепт імбирних кексів з лимоном

Ці кекси з яскравим ароматом імбиру та лимона стануть чудовою домашньою випічкою для будь-якого випадку. Вони готуються просто та швидко, а результат завжди тішить. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

3 склянки пшеничного борошна

1 столова ложка розпушувача

1/2 чайної ложки харчової соди

1/2 чайної ложки солі

1 великий лимон

150 г вершкового масла

1 склянку цукру

2 яйця

300 мл грецького йогурту

1 склянка цукрової пудри

2 столові ложки лимонного соку

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Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. За допомогою овочечистки зніміть цедру з лимона. Подрібніть цедру та 1/2 склянки імбиру. Додайте до цедри 1/4 склянки цукру і збийте в кухонному комбайні до утворення пасти. У іншій мисці збийте вершкове масло та 3/4 склянки цукру до пишності. Додайте яйця по одному, збиваючи після кожного. Влийте лимонно-імбирну пасту і збийте. По черзі вмішайте борошняну суміш та йогурт, не перемішуючи занадто ретельно. Змастіть 12 форм для кексів маслом або вершковим маслом. Розподіліть тісто по формочках. Випікайте кекси 25-30 хвилин, або доки вони не стануть золотисто-коричневими. Перевірте готовність, вставивши у центр кексу зубочистку. Якщо зубочистка виходить сухою, кекси готові. Дістаньте кекси з духовки і дайте їм охолонути в формах протягом 10 хвилин. Потім перекладіть їх на решітку, щоб повністю охолонути. У невеликій мисці змішайте цукрову пудру та лимонний сік. Додайте ще лимонного соку, якщо глазур занадто густа. Коли кекси охолонуть, полийте їх глазур'ю. Кекси вберуть частину глазурі, тому ви можете додати ще, якщо захочете.

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