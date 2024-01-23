Ідеально до пива: рецепт сирних паличок у хрусткій паніровці
Смажений сир на грилі або сковороді – ситна і ароматна закуска, яку можна приготувати в домашніх умовах за лічені хвилини. Ця страва ідеально підходить до пива, тому якщо ви чекаєте друзів – радимо приготувати цю закуску. Тягучий сир та хрустка паніровка створюють ідеальне поєднання. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- Сир гауда – 800 г
- Яйця – 4 шт.
- Молоко – 4 ст. л.
- Борошно – 200 г
- Кукурудзяні пластівці – 150 г
- Олія – 600 мл
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Приготування:
- Змішайте в мисці яйця і молоко до однорідності. У дві окремі тарілки насипте борошно і кукурудзяні пластівці.
- Сир наріжте шматочками товщиною 1-1,5 см. Кожен шматочок спочатку обваляйте в борошні, потім в яйці з молоком, а потім в кукурудзяних пластівцях.
- У розігрітій сковороді або фритюрниці з олією обсмажте сирні палички по 2-3 штуки за раз до золотистого кольору з усіх боків.
- Вийміть палички на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
Секрети приготування смаженого сиру:
- Для того, щоб сир не рвався при паніруванні, тримайте його в морозилці протягом 30 хвилин.
- Щоб сир був більш хрустким, паніруйте його в дві шари.
- Не пережарюйте сир, інакше він стане сухим.
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