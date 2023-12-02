Ідеально до чаю: хліб з яблуком та корицею

Цей хліб за рецептом від Shuba не тільки простий у пригоутванні, але й дуже смачний та ароматний. Ідеальний варіант до чаю у холодні зимові вечори.

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Інгредієнти:

Яблука – 200 г

Борошно пшеничне – 180 г

Розпушувач – 0.5 ч. л.

Сіль – 0.5 ч. л.

Кориця мелена – 1 ч. л.

Масло вершкове – 80 г

Цукор – 150 г

Яйце куряче, велике – 1 шт.

Екстракт ванілі – 1 ч. л.

Грецький йогурт – 120 г

Молоко – 70 г

Присипка

Цукор – 50 г

Цукрова пудра – 50 г

Борошно пшеничне – 30 г

Кориця мелена – за смаком

Масло вершкове – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Підготуйте форму для випікання: змастіть її маслом і застеліть пергаментним папером.

Змішайте коричневий цукор, цукрову пудру, борошно, корицю і сіль. Сухі інгредієнти полийте розтопленим вершковим маслом, перемішуючи масу виделкою.

Окремо змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль і корицю.

Масло збийте із цукром на середній близько 2 хвилин. Додайте яйце і ванільний екстракт і продовжуйте перемішувати. Додайте йогурт і молоко і збивайте до однорідності.

Змішайте вологі та сухі інгредієнти.

До тіста додайте нарізані кубиками яблука та акуратно перемішайте.

Вилийте тісто в форму. Зверху посипте присипкою.

Випікайте 45-50 хвилин.

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