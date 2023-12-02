Ідеально до чаю: хліб з яблуком та корицею
Цей хліб за рецептом від Shuba не тільки простий у пригоутванні, але й дуже смачний та ароматний. Ідеальний варіант до чаю у холодні зимові вечори.
Інгредієнти:
Яблука – 200 г
Борошно пшеничне – 180 г
Розпушувач – 0.5 ч. л.
Сіль – 0.5 ч. л.
Кориця мелена – 1 ч. л.
Масло вершкове – 80 г
Цукор – 150 г
Яйце куряче, велике – 1 шт.
Екстракт ванілі – 1 ч. л.
Грецький йогурт – 120 г
Молоко – 70 г
Присипка
Цукор – 50 г
Цукрова пудра – 50 г
Борошно пшеничне – 30 г
Кориця мелена – за смаком
Масло вершкове – 2 ст. л.
Сіль – за смаком
Читайте також: Як приготувати гарбузовий пиріг-суфле: простий рецепт
Спосіб приготування.
Духовку розігрійте до 180 градусів. Підготуйте форму для випікання: змастіть її маслом і застеліть пергаментним папером.
Змішайте коричневий цукор, цукрову пудру, борошно, корицю і сіль. Сухі інгредієнти полийте розтопленим вершковим маслом, перемішуючи масу виделкою.
Окремо змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль і корицю.
Масло збийте із цукром на середній близько 2 хвилин. Додайте яйце і ванільний екстракт і продовжуйте перемішувати. Додайте йогурт і молоко і збивайте до однорідності.
Змішайте вологі та сухі інгредієнти.
До тіста додайте нарізані кубиками яблука та акуратно перемішайте.
Вилийте тісто в форму. Зверху посипте присипкою.
Випікайте 45-50 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт грибного пирога.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!