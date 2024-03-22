Ідеально для чаювання з друзями: рецепт макової бабки

Це традиційна випічка за автентичним польським рецептом. Такий пиріг виходить соковитим і запашним, а його смак нагадує ніжний кекс.

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Згори такий десерт присипається цукровою пудрою або покривається глазур'ю. Зверху його за бажанням можна вкрити глазур‘ю. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Основні:

- Пшеничне борошно - 1 склянка

- Вершкове масло 82% жирності - 200 г

- Цукор - 150 г

- Курячі яйця - 4 шт.

- Мак - 150 г

- Пудинг з ванільним ароматом - 8 г

- Розпушувач - 2 чайні ложки

- Лимон - 1 шт.

- Цукрова пудра - за смаком

- Соняшникова олія - 1 столова ложка

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Приготування:

В окремій посудині змішайте всі сухі інгредієнти, окрім цукру.

В іншій місткості збийте яйця з цукром до пишної консистенції та повного розчинення цукру. Після цього долийте розтоплене та охолоджене вершкове масло і ретельно вимішайте.

Додайте сухі інгредієнти та цедру одного лимона до яєчної маси, обережно вимішуйте до однорідності вінчиком або на низьких обертах міксера.

Фігурну форму для кексу старанно змастіть олією, присипте борошном або панірувальними сухарями (надлишок струсіть). Вилийте тісто у форму для випікання.

Випікайте у розігрітій до 170°С духовці приблизно 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою чи зубочисткою (проколіть і витягніть, шпажка має залишитися сухою).

Охолодіть готовий пиріг і посипте цукровою пудрою або полийте глазур'ю.

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