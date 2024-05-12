І це не щури: які тварини були найбільшими переносниками прокази у Середньовіччі

Дослідники з'ясували, що білки, ймовірно, відігравали роль у поширенні прокази в Англії протягом Середньовіччя, що кидає виклик усталеним уявленням про те, що щури були єдиними переносниками цієї небезпечної хвороби.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Current Biology, ґрунтуються на аналізі ДНК зразків, виявлених у Вінчестері, Англія. Вчені проаналізували штами прокази, знайдені в останках трьох людей, які жили 600-900 років тому, а також у кістках білок, вік яких становить 900-1000 років.

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Вінчестер, де були знайдені останки, в ті часи був домом для лікарні для прокажених, а також для багатьох кушнірів, які займалися обробкою та продажем хутряних виробів.

Аналіз показав, що штами прокази у людей і білок були дуже схожими, що свідчить про те, що ці два види могли заражати один одного.

Вчені роблять застереження, що їхні висновки ґрунтуються на невеликій вибірці, і їм ще належить провести додаткові дослідження, щоб остаточно підтвердити свою теорію.

Проте, це відкриття може мати значний вплив на наше розуміння того, як прокази поширювалася в минулому, і може допомогти розробити нові стратегії боротьби з цією хворобою, яка все ще є проблемою в деяких частинах світу.

Проказа - це хронічне інфекційне захворювання, яке викликається бактеріями Mycobacterium leprae. Воно може призвести до серйозних ушкоджень шкіри, нервів і кінцівок.

Хоча проказу можна вилікувати за допомогою антибіотиків, вона все ще є серйозною проблемою в деяких країнах, де доступ до лікування обмежений.

Раніше повідомлялося, що у лісах Бразилії лунають пронизливі крики про допомогу і що науковці знайшли тих, хто ці звуки видавав.

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