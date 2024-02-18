Хрусткі рибні палички з картопляними чіпсами: страва, після якої схочеться добавки

Майже немає тих людей, хто не любить хрусткі рибні палички. Особливо вони будуть корисними, якщо ви приготуєте їх самі.

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Рецептом хрустких рибних паличок поділилося видання Southern Living, яке запропонувало простий спосіб приготувати страву, що смакуватиме усій сім'ї.

Щоб зробити покриття рибних паличок хрустким, використовуються картопляні чипси. А готувати їх можна як в духовці, так і на сковорідці.

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Інгредієнти:

Пачка будь-яких картопляних чипсів без яскраво виражених смакових добавок.

3 ст. л. борошна

1/2 чайної ложки сушеного чебрецю

1/2 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю

2 великих курячих яйця

Кілограм філе білої риби – тріски, сома або тилапії

Соус тартар до рибних паличок

1/4 склянки подрібнених солоних огірків

1/2 склянки майонезу

1 ст. л. лимонного соку

1/2 чайної ложки вустерширського соусу

1/4 чайної ложки солі

1/2 чайної ложки сушеного кропу

Як готувати рибні палички

Розігрійте духовку до 200 градусів й вистеліть велике деко пергаментним папером.

У кухонному комбайні подрібніть картопляні чипси у крихти. Перекладіть у велику миску й відставте.

У середній мисці змішайте разом борошно, чебрець, сіль і перець.

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Рибу промийте й обсушіть. Наріжте поперек на смужки шириною 10 см. Оскільки філе різниться за формою, деякі палички будуть короткими, інші довгими.

Обмокніть рибу у подрібнених картопляних чипсах, потім у борошні.

Яйця збийте вінчиком, обмокніть у них палички та знову покладіть у миску з подрібненими чипсами. Викладайте заготовку на підготовлене деко, але так, що шматочки не торкалися одне одного. Запікайте 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Поки риба запікається приготуйте соус тартар. У середній мисці змішайте солоні огірки кропу, майонез, лимонний сік, вустерширський соус, сіль і зелень кропу.

Перемішайте та перекладіть у невелику миску для подачі. Соус тартар можна зберігати в холодильнику, щільно накривши кришкою, протягом тижня.

Подавайте рибні палички гарячими з соусом тартар. Смачного!

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