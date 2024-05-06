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Здоров'я

Добре впливають на травлення та судини: які види чаю корисно пити вранці

Ігор Романько

Які види чаю корисно пити вранці
Які види чаю корисно пити вранці. Джерело: miychay.com

Багато людей розпочинають свій день з чашки гарячого чаю. Проте який чай краще вибрати на сніданок? Різні види чаю мають різні властивості та можуть по-різному впливати на організм.

Який чай вибрати – залежить від ваших потреб та вподобань. Спробуйте різні види чаю і знайдіть той, який вам найбільше подобається. Про це пише womanlife.

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Ось кілька чаїв, які рекомендується пити вранці:

1. Зелений чай:

  • Багатий на антиоксиданти, які допомагають знизити ризик розвитку деяких видів раку та підтримують імунну систему.
  • Містить кофеїн, який стимулює роботу мозку та прискорює обмін речовин.

2. М'ятний чай:

  • Допомагає при закладеності носа та простудних захворюваннях.
  • Покращує травлення та зменшує утворення газів.
  • Не містить кофеїну, тому має заспокійливу дію на організм.

3. Чай з імбиром:

  • Багатий на антиоксиданти, які борються з запаленнями та запобігають хронічним захворюванням.
  • Знімає головні болі та мігрені.
  • Знижує кров'яний тиск.

4. Чай з женьшенем:

  • Додає енергії, покращує роботу мозку та знімає стрес.
  • Знижує рівень цукру в крові.
  • Регулює співвідношення поганого і хорошого холестерину.
  • Покращує кровообіг.

5. Чай з гібіскуса:

  • Допомагає очистити судини від холестерину.
  • Знижує тиск.
  • Регулює рівень цукру в крові.
  • Підтримує здоров'я імунної системи завдяки високому вмісту вітаміну С.

Пам'ятайте:

  • Краще пити чай з листових сортів, а не з пакетиків.
  • Не додавайте до чаю цукор, щоб зберегти його корисні властивості.
  • Пийте чай теплим, а не гарячим.
  • Не вживайте чай на голодний шлунок.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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