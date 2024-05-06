Добре впливають на травлення та судини: які види чаю корисно пити вранці
Багато людей розпочинають свій день з чашки гарячого чаю. Проте який чай краще вибрати на сніданок? Різні види чаю мають різні властивості та можуть по-різному впливати на організм.
Який чай вибрати – залежить від ваших потреб та вподобань. Спробуйте різні види чаю і знайдіть той, який вам найбільше подобається. Про це пише womanlife.
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Ось кілька чаїв, які рекомендується пити вранці:
1. Зелений чай:
- Багатий на антиоксиданти, які допомагають знизити ризик розвитку деяких видів раку та підтримують імунну систему.
- Містить кофеїн, який стимулює роботу мозку та прискорює обмін речовин.
2. М'ятний чай:
- Допомагає при закладеності носа та простудних захворюваннях.
- Покращує травлення та зменшує утворення газів.
- Не містить кофеїну, тому має заспокійливу дію на організм.
3. Чай з імбиром:
- Багатий на антиоксиданти, які борються з запаленнями та запобігають хронічним захворюванням.
- Знімає головні болі та мігрені.
- Знижує кров'яний тиск.
4. Чай з женьшенем:
- Додає енергії, покращує роботу мозку та знімає стрес.
- Знижує рівень цукру в крові.
- Регулює співвідношення поганого і хорошого холестерину.
- Покращує кровообіг.
5. Чай з гібіскуса:
- Допомагає очистити судини від холестерину.
- Знижує тиск.
- Регулює рівень цукру в крові.
- Підтримує здоров'я імунної системи завдяки високому вмісту вітаміну С.
Пам'ятайте:
- Краще пити чай з листових сортів, а не з пакетиків.
- Не додавайте до чаю цукор, щоб зберегти його корисні властивості.
- Пийте чай теплим, а не гарячим.
- Не вживайте чай на голодний шлунок.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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