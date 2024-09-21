Гортензії не помруть, якщо восени уникнути цих робіт в саду

Садівники повинні бути особливо обережними під час осіннього догляду за гортензіями, щоб уникнути їх пошкодження і забезпечити гарне цвітіння наступного року. Попри поширену думку, обрізка цих кущів перед зимою може негативно вплинути на їхню витривалість і здоров'я.

Експертка з садівництва Крістін Ковіно пояснює, що обрізка гортензій восени порушує їх природний цикл цвітіння. Багато сортів формують бруньки на старих стеблах наприкінці літа, тому зрізання пагонів восени може призвести до втрати цвіту наступного року. Винятки становлять лише випадки, коли рослина потребує радикальної обрізки, але це краще робити навесні після консультації з фахівцем.

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Різні види гортензій потребують різного підходу до обрізки. Наприклад, старі деревні сорти закладають бутони на торішніх стеблах, тому осіння обрізка таких рослин призведе до втрати квітів. Натомість нові деревні гортензії формують бруньки на свіжих пагонах, але їх також краще не чіпати восени, оскільки свіжі зрізи вразливі до зимових морозів та хвороб.

Щоб допомогти гортензіям пережити зиму, садівникам рекомендується лише злегка обрізати зів'ялі або засохлі квіти, щоб спрямувати енергію рослини на зміцнення кореневої системи. Якщо рослина має старі або непокірні стебла, їх можна видалити, але це не обов'язкова процедура. Для підтримання здоров'я старих кущів рекомендується видаляти декілька найстаріших гілок, щоб стимулювати ріст нових.

Після легкого підрізання кущі варто замульчувати. Це допоможе запобігти росту бур'янів, зберегти вологу та захистити коріння від різких перепадів температур. Додавання компосту навколо основи куща забезпечить поступове постачання поживних речовин протягом зимових місяців.

Загалом, щоб гортензії радували великими і красивими квітами наступного року, важливо не перестаратися з осіннім доглядом. Достатньо лише невеликих зусиль, і ваші рослини зберігатимуть свою красу та здоров'я навіть у холодний сезон.

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