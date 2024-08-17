Експерти назвали неочікуваний лайфхак, щоб зрізані гортензії довше зберігалися 'живими'

Зрізані квіти гортензії можуть досить швидко в'янути та засихати. Однак є простий спосіб, який подовжить час перебування квітів у вазі.

Експерти радять використати солодку газовану воду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Додайте солодку газовану воду у вазу, щоб зрізані квіти довше залишалися свіжими. Цукор живить стебла, продовжуючи їм життя.

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Налийте приблизно чверть чашки солодкої газованої води у вазу з квітами. Часто рекомендують газовану воду зі смаком цитрусових.

Також газовані напої, такі як кола, можна використовувати, щоб почистити іржавий або брудний садовий інструмент. Кислотні властивості деяких газованих напоїв, таких як кола, допомагають видалити іржу та бруд.

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