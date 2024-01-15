Головна зірка страви – консервована кукурудза. Як зробити смачний та поживний салат, який ви запам'ятаєте надовго
Цей салат — це смачна та поживна страва, яка готується з доступних інгредієнтів. Він підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.
Рецептом поділились на сайті Одна Хвилина. Для салату можна використовувати будь-яку ковбасу, але найкраще підходить напівкопчена. Помідори можна замінити на огірки або болгарський перець, а замість майонезу можна використовувати сметану або йогурт.
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Інгредієнти
- 220 г ковбаси
- 2-3 помідори
- 220 г консервованої квасолі
- 220 г консервованої кукурудзи
- 0,5 цибулини
- 2 зубчики часнику
- майонез за смаком
- зелень за смаком
- сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Ковбасу нарізаємо кубиками.
- Помідори нарізаємо кубиками.
- Цибулю нарізаємо кубиками.
- Зелень нарізаємо дрібно.
- У миску викладаємо ковбасу, помідори, цибулю, зелень, квасолю, кукурудзу, часник, сіль і перець.
- Заправляємо майонезом і перемішуємо.
- Подаємо до столу.
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