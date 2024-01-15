Головна зірка страви – консервована кукурудза. Як зробити смачний та поживний салат, який ви запам'ятаєте надовго

Цей салат — це смачна та поживна страва, яка готується з доступних інгредієнтів. Він підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.

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Рецептом поділились на сайті Одна Хвилина. Для салату можна використовувати будь-яку ковбасу, але найкраще підходить напівкопчена. Помідори можна замінити на огірки або болгарський перець, а замість майонезу можна використовувати сметану або йогурт.

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Інгредієнти

220 г ковбаси

2-3 помідори

220 г консервованої квасолі

220 г консервованої кукурудзи

0,5 цибулини

2 зубчики часнику

майонез за смаком

зелень за смаком

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Ковбасу нарізаємо кубиками. Помідори нарізаємо кубиками. Цибулю нарізаємо кубиками. Зелень нарізаємо дрібно. У миску викладаємо ковбасу, помідори, цибулю, зелень, квасолю, кукурудзу, часник, сіль і перець. Заправляємо майонезом і перемішуємо. Подаємо до столу.

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