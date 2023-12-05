Де зберігати часник, щоб він не зіпсувався до посадки нового
Багато господинь стикаються з проблемою того, що часник може всихати та проростати під час зберігання. Але існують прості поради, які допоможуть зберегти його до нового урожаю.
Важливою умовою зберігання буде сухість. Обирайте будь-який із запропонованих методів, і ваш часник залишиться свіжим та смачним до нового врожаю, пише prostoway.
Читайте також: Городники розкрили секрет, який допоможе зберігати капусту свіжою до весни
Умови зберігання у квартирі: Якщо ви проживаєте в квартирі, краще зберігати часник у холодильнику. Для цього ідеально підходить скляна банка. Просто помістіть часник у банку, а зверху покрийте його марлею, складеною квадратом, щоб горловина була закрита. Не застосовуйте кришку, а лише марлю.
Інший варіант зберігання: Можна також використовувати картонну коробку. Покладіть часник і розсипте його шарами солі: шар солі, шар часнику, і так далі до верху. Картонну коробку із часником зберігайте в темному місці.
Важливою умовою зберігання буде сухість. Обирайте будь-який із запропонованих методів, і ваш часник залишиться свіжим та смачним до нового врожаю.
Раніше ми писали, як правильно заморозити зелену цибулю, щоб зберегти смакові якості.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!