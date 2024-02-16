Гармонія класики та новаторства: у Нью-Йорку проходить тиждень моди 2024

У лютому Нью-Йорк традиційно перетворюється на столицю світової моди. Саме тут проходить грандіозне дійство - Тиждень моди, що відкриває черговий сезон показів.

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Цього року понад 70 дизайнерів продемонстрували на подіумі колекції осінь-зима 2024/2025. Серед учасників - зірки світового рівня: Michael Kors, Carolina Herrera, Tory Burch, а також талановита молодь.

Про це пише euronews.culture.

Однією з головних тем нинішнього Тижня моди стало гармонійне поєднання класики та інновацій. Легендарні бренди продемонстрували оновлені версії улюблених силуетів і фасонів. Tommy Hilfiger повертає моду "тихої розкоші", але в більш доступному ціновому сегменті.

Водночас на подіумі з'явилися сміливі експерименти з формами, кольорами та соціальними ідеями. Зокрема, вагітна модель Медді Мун продефілювала у шоу Collina Strada, пропагуючи прийняття жіночності та материнства.

Жіночий одяг виглядав вишукано: великі піджаки, прикрашені брошками, невимушені костюми, довгі плісировані спідниці з поясами та вельветові міні-спідниці з широкими шлейфами. Були також грубі смугасті кашемірові светри, двосторонні вовняні пальта і куртки-бомбери.

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Нью-Йорк все частіше стає головним центром для молодих брендів, які шукають ідеальний баланс між художніми інноваціями та комерційним потенціалом.

Каллас Мілано, Джейн Вейд, Колін Аллен і Бішме Кромарті - лише деякі з молодих митців.

Однією з найяскравіших постатей є уродженець Балтімора Кромарті. Його дизайни є одночасно архітектурними та чуттєвими, вони мають на меті викликати відчуття розкоші та вишуканості червоної доріжки. Вони включають екстравагантні об'єми, дивовижні деталі, контрастні текстури та витончені силуети, що часто завершуються складними шлейфами, прикрашеними пір'ям, тюлевими рюшами та воланами.

Окрім одягу, колекція Марка Джейкобса, присвячена 40-річчю його бренду, вирізнялася своєю постановкою та дражливими зачісками моделей.

Загалом, Тиждень моди в Нью-Йорку 2024 продемонстрував гармонійне поєднання класичних силуетів та сміливих експериментів. Це справжнє свято стилю та креативу, яке задає тренди на наступний сезон.

Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть в моді у 2024 році.

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