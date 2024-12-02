Яскраві кольори та довжина максі: 6 варіантів трендових моделей пальт на весну 2024
Цієї весни в тренді буде велике розмаїття моделей пальт: від класичних чорних до яскравих, вітаються також різні довжини та крій. На тижні моди представили основні моделі пальт на весну – 2024, які допоможуть зорієнтуватись у виборі.
Про це пише Радіотрек.
Ось кілька трендів, на які варто звернути увагу:
Довжина:
- Максі: довжина до кісточок або до підлоги залишається актуальною.
- Міді: класична довжина до колін або до середини литки.
Колір:
- Чорний: завжди актуальний і практичний.
- Яскраві кольори: блакитний, гірчичний,теракотовий.
Матеріал:
- Шкіра: оригінальний та стильний варіант.
- Штучне хутро: доречний для прохолодної весни.
- Тканина, схожа на пташине пір'я:екстравагантний тренд.
Моделі:
- Прямі: класичний крій, що підходить для будь-якого типу фігури.
- Приталені: підкреслюють талію.
- А-силует: візуально роблять фігуру стрункішою.
- Кейп: елегантний та практичний варіант.
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Деякі цікаві моделі з подіумів:
- Червоне шкіряне пальто з золотими намистинами.
- Жовте силуетне пальто під крокодилячу шкіру.
- Пальто з тканини, схожої на пташине пір'я.
Підбираючи пальто на весну 2024 року, враховуйте свій стиль життя, тип фігури та особисті вподобання. Не бійтеся експериментувати з кольорами, матеріалами та фасонами, адже мода цього сезону дає безліч можливостей для самовираження.
Ось кілька додаткових порад:
- Якщо ви не можете визначитися з довжиною, вибирайте міді – це універсальний варіант, який підходить для будь-якого зросту.
- Якщо у вас є недоліки фігури, які ви хочете приховати, вибирайте пальто прямого крою.
- Якщо ви хочете підкреслити талію,вибирайте приталене пальто.
- Для створення елегантного образу вибирайте пальто з поясом.
- Для повсякденного носіння підійде пальто з капюшоном або кишенями.
Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни - 2024.
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