Яскраві кольори та довжина максі: 6 варіантів трендових моделей пальт на весну 2024

Цієї весни в тренді буде велике розмаїття моделей пальт: від класичних чорних до яскравих, вітаються також різні довжини та крій. На тижні моди представили основні моделі пальт на весну – 2024, які допоможуть зорієнтуватись у виборі.

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Про це пише Радіотрек.

Ось кілька трендів, на які варто звернути увагу:

Довжина:

Максі: довжина до кісточок або до підлоги залишається актуальною.

довжина до кісточок або до підлоги залишається актуальною. Міді: класична довжина до колін або до середини литки.

Колір:

Чорний: завжди актуальний і практичний.

завжди актуальний і практичний. Яскраві кольори: блакитний, гірчичний,теракотовий.

Матеріал:

Шкіра: оригінальний та стильний варіант.

оригінальний та стильний варіант. Штучне хутро: доречний для прохолодної весни.

доречний для прохолодної весни. Тканина, схожа на пташине пір'я:екстравагантний тренд.

Моделі:

Прямі: класичний крій, що підходить для будь-якого типу фігури.

класичний крій, що підходить для будь-якого типу фігури. Приталені: підкреслюють талію.

підкреслюють талію. А-силует: візуально роблять фігуру стрункішою.

візуально роблять фігуру стрункішою. Кейп: елегантний та практичний варіант.

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Деякі цікаві моделі з подіумів:

Червоне шкіряне пальто з золотими намистинами.

Жовте силуетне пальто під крокодилячу шкіру.

Пальто з тканини, схожої на пташине пір'я.

Підбираючи пальто на весну 2024 року, враховуйте свій стиль життя, тип фігури та особисті вподобання. Не бійтеся експериментувати з кольорами, матеріалами та фасонами, адже мода цього сезону дає безліч можливостей для самовираження.

Ось кілька додаткових порад:

Якщо ви не можете визначитися з довжиною, вибирайте міді – це універсальний варіант, який підходить для будь-якого зросту.

Якщо у вас є недоліки фігури, які ви хочете приховати, вибирайте пальто прямого крою.

Якщо ви хочете підкреслити талію,вибирайте приталене пальто.

Для створення елегантного образу вибирайте пальто з поясом.

Для повсякденного носіння підійде пальто з капюшоном або кишенями.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни - 2024.

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