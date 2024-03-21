Фітнес-гуру розповіла як схуднути за два місяці без суворих обмежень

Мрієте про струнку фігуру до літа, але не хочете голодувати й виснажувати себе тренуваннями? Секрет простий: додайте до свого життя 3 прості звички.

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Відома TikTok-блогерка та дієтолог Дженна Ріцо, відома як "фітнес-гуру", поділилася лайфхаком, який допоможе вам схуднути без жорстких обмежень.

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1. Нагороджуйте себе за спортивні досягнення

Не любите виснажливі тренування? Перетворіть їх на веселу гру! Вигадайте мету, наприклад, щодня тренуватися 30 хвилин, і придумайте приємну винагороду (похід до салону краси, новий одяг тощо). Якщо ви досягнете мети, обов'язково подаруйте собі те, про що мрієте.

2. Дотримуйтесь "правила однієї ложки"

Не поспішайте кардинально міняти свій раціон. Різкі обмеження можуть призвести до зривів. Почніть з малого: додайте до свого раціону "ложку" (порцію) фруктів та овочів. З часом збільшуйте порції, поступово привчаючи себе до здорової їжі.

3. Не забувайте про сон

Для схуднення потрібно спати хоча б 7 годин на добу. Коли людина втомлена, її організм не спалює жири. До того ж, недосип може призвести до поганого настрою, який часто "заїдають" шкідливою їжею.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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