Це вже немодно: який новорічний декор застарів

Різдво та Новий рік – це час, коли хочеться створити вдома особливу атмосферу свята. Прикраси відіграють у цьому важливу роль. Але які тенденції в різдвяному декорі актуальні, а які вже застаріли?

Відео дня

Про це пише homes and gardens.

Застарілі тенденції

Монохромність

Декілька років тому в тренді були білі ялинки з такими ж білими прикрасами. Однак зараз ця тенденція вже непопулярна. Як вважає дизайнер інтер’єрів Тайсон Несс, для святкової атмосфери потрібні "вибух кольорів і радості".

Використання великої кількості пластику

Пластикові прикраси не тільки небезпечні для довкілля, але й роблять загальний декор дешевим на вигляд. Замість того, щоб витрачати багато грошей на дорогі прикраси, можна вибрати паперові чи дерев’яні або зробити різдвяний декор своїми руками.

Великі прикраси

Вибір великих прикрас може здатися застарілим. Важливо враховувати розмір простору, який ви оформляєте: занадто великі предмети декору в маленькій кімнаті можуть перевантажувати і мати незбалансований вигляд. Прикраси великого розміру можна замінити на менші, які створять сучасний вигляд.

Використання штучного листя для різдвяних вінків

Штучне листя, звичайно, ж можна використовувати, але вибір справжньої зелені, без сумніву, створить набагато автентичніший і сучасний вигляд.

Традиційні кольори

Хоча деякі люди люблять різдвяний декор в традиційних кольорах, експерти говорять, що класичні різдвяні кольорові візерунки, такі як червоний, білий і зелений, сьогодні можуть здатися застарілими.

Тренди 2024 року

У 2024 році в різдвяному декорі актуальні такі тенденції:

Східна тематика та символіка Дракона

2024 рік – рік Дракона, тому в декорі можна використовувати елементи східної тематики. Це можуть бути прикраси з драконами, китайськими ліхтарями, ієрогліфами та іншими символами.

Природні матеріали та природна палітра кольорів

Природні матеріали, такі як дерево, мох, шишки, гілки, завжди актуальні в різдвяному декорі. Вони створюють теплу і затишну атмосферу свята.

Читайте також: Чай, кекси та новорічні прикраси: Як використати шкірку мандарина

Мінімалізм

Мінімалізм – це ще одна актуальна тенденція в різдвяному декорі. Він передбачає використання простих, але стильних прикрас, які не перевантажують простір.

Вінтажний стиль і ретроприкраси

Вінтажний стиль і ретроприкраси додають в інтер’єр нотку вишуканості та атмосфери минулого. Вони можуть стати чудовим доповненням до сучасного декору.

Звичайно, вибір тенденцій для різдвяного декору – це справа особистих уподобань. Однак, якщо ви хочете створити у своєму домі святкову атмосферу, варто враховувати актуальні тренди.

Нагадаємо, ми вже писали, як відмічають Новий рік у Європі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!