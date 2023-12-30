Це вже немодно: який новорічний декор застарів
Різдво та Новий рік – це час, коли хочеться створити вдома особливу атмосферу свята. Прикраси відіграють у цьому важливу роль. Але які тенденції в різдвяному декорі актуальні, а які вже застаріли?
Про це пише homes and gardens.
- Монохромність
Декілька років тому в тренді були білі ялинки з такими ж білими прикрасами. Однак зараз ця тенденція вже непопулярна. Як вважає дизайнер інтер’єрів Тайсон Несс, для святкової атмосфери потрібні "вибух кольорів і радості".
- Використання великої кількості пластику
Пластикові прикраси не тільки небезпечні для довкілля, але й роблять загальний декор дешевим на вигляд. Замість того, щоб витрачати багато грошей на дорогі прикраси, можна вибрати паперові чи дерев’яні або зробити різдвяний декор своїми руками.
- Великі прикраси
Вибір великих прикрас може здатися застарілим. Важливо враховувати розмір простору, який ви оформляєте: занадто великі предмети декору в маленькій кімнаті можуть перевантажувати і мати незбалансований вигляд. Прикраси великого розміру можна замінити на менші, які створять сучасний вигляд.
- Використання штучного листя для різдвяних вінків
Штучне листя, звичайно, ж можна використовувати, але вибір справжньої зелені, без сумніву, створить набагато автентичніший і сучасний вигляд.
- Традиційні кольори
Хоча деякі люди люблять різдвяний декор в традиційних кольорах, експерти говорять, що класичні різдвяні кольорові візерунки, такі як червоний, білий і зелений, сьогодні можуть здатися застарілими.
Тренди 2024 року
У 2024 році в різдвяному декорі актуальні такі тенденції:
- Східна тематика та символіка Дракона
2024 рік – рік Дракона, тому в декорі можна використовувати елементи східної тематики. Це можуть бути прикраси з драконами, китайськими ліхтарями, ієрогліфами та іншими символами.
- Природні матеріали та природна палітра кольорів
Природні матеріали, такі як дерево, мох, шишки, гілки, завжди актуальні в різдвяному декорі. Вони створюють теплу і затишну атмосферу свята.
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- Мінімалізм
Мінімалізм – це ще одна актуальна тенденція в різдвяному декорі. Він передбачає використання простих, але стильних прикрас, які не перевантажують простір.
- Вінтажний стиль і ретроприкраси
Вінтажний стиль і ретроприкраси додають в інтер’єр нотку вишуканості та атмосфери минулого. Вони можуть стати чудовим доповненням до сучасного декору.
Звичайно, вибір тенденцій для різдвяного декору – це справа особистих уподобань. Однак, якщо ви хочете створити у своєму домі святкову атмосферу, варто враховувати актуальні тренди.
Нагадаємо, ми вже писали, як відмічають Новий рік у Європі.
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