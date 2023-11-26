Це не динозаври: експерти пояснили, звідки береться нафта

Нафта – це природний вуглеводень, який утворюється внаслідок розкладання органічних матеріалів під впливом високого тиску та температури в глибоких шарах землі протягом мільйонів років. Це складний мікс вуглеводень, який включає різні молекулярні структури.

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Органічні матеріали, які входять до утворення нафти, можуть бути похідними від залишків водоростей, рослин, та навіть мікроорганізмів, які існували мільйони років тому.

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Утворення нафти відбувається на глибині, де великі маси органічних матеріалів піддаються тисковому і температурному впливу, що призводить до хімічних перетворень та утворення вуглеводень.

Треба відзначити, що процес утворення нафти триває дуже тривалий час і вимагає специфічних умов, таких як наявність відкритих осадових басейнів та накопичення великих обсягів органічних матеріалів.

Як повідомляє IFLScience, твердження, що нафту виготовляють із залишків динозаврів, неправдива – нафта не виготовляється з розкладених тіл стародавніх динозаврів.

"З якоїсь дивної причини думка про те, що нафта походить від динозаврів, застрягла у багатьох людей. Але нафта походить із трильйонів крихітних водоростей і планктону", — пояснив Science Norway геолог Рейдар Мюллер з Університету Осло.

Він пояснив, що водорості та планктон гинули десятки чи сотні мільйонів років тому, опускалися на дно моря, де накопичувалися та були поховані під шарами осаду. Зрештою, після мільйонів років у середовищі високого тиску та низького вмісту кисню водорості та планктон перетворилися на липку чорну масу. Потім нафта просочується вгору, доки не натрапляє на скелі, де вивільняється унаслідок стихійних лих, чи через видобуток людьми.

Що стосується теорії "нафта виникла з динозаврів", то вона невірна – після смерті динозаври стали їжею для менших водних істот, які поїдали рештки.

Нагадаємо, астронавт МКС зробив фотографію, яка демонструє масштаби незаконного видобутку золота в перуанській Амазонці. Ліси Перу, як видно з космосу, сяють золотом.

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