Знайдено 50 ''шкірястих'' яєць раніше невідомих динозаврів, які померли 190 мільйонів років тому (фото)

Дослідники з Інституту палеонтології та палеоантропології хребетних (IVPP) Китайської академії наук (CAS) виявили раніше невідомий вид динозаврів, який жив близько 190 мільйонів років тому. Новий вид, названий Qianlong shouhu, належить до групи динозаврів, відомої як зауроподоморфи.

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Окрім дорослих екземплярів, китайські дослідники також знайшли близько 50 скам’янілих яєць того самого виду, розкладених у п’яти різних гніздах, які містили скелетні залишки ембріонів усередині них. Вважається, що і дорослі особини, і яйця датуються приблизно 190 мільйонами років – часи юрського періоду.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі National Science Review, аналіз яєць показав, що вони були еліптичної форми й відносно невеликими. Яєчна шкаралупа, можливо, мала текстуру, схожу на шкіру — відкриття, яке проливає нове світло на наше розуміння розмноження динозаврів.

Шкірясті яйця — найдавніші з відомих

Дослідження вчених з IVPP показало, що яєчна шкаралупа Qianlong shouhu була напівтвердою і знаходилась між м’якими, як у зміїних яєць, і твердими, як у курячих яєць. Це кидає виклик існуючим уявленням про природу найдавніших яєць динозаврів.

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"Після аналізу ми дійшли висновку, що його яєчна шкаралупа була напівтвердою і знаходилась між м’якими, як у зміїних яєць, і твердими, як у курячих яєць. На відміну від існуючих аргументів, що найдавніші яйця динозаврів були м’якими або жорсткими, ми стверджуємо, що це перший випадок, коли найдавніші яйця динозаврів були напівжорсткими", — сказав Хан Фенлу, перший автор дослідження та професор Школи наук про Землю в Китайському університеті наук про Землю в Ухані.

Спільне вилуплення

Дослідження також пролило світло на моделі поведінки та репродуктивні стратегії ранніх динозаврів.

Наприклад, дослідники виявили, що скелети ембріонів всередині яєць, знайдених у гніздах Цяньлун Шоуху, були на однакових стадіях розвитку. Це вказує на те, що ці динозаври вилупилися одночасно, як і сучасні морські черепахи — стратегія, яка знижує ризик того, що особина буде з’їдена хижаками після втечі з яйця.

Відкриття Qianlong shouhu є важливим кроком у нашому розумінні ранньої еволюції динозаврів. Воно показує, що ці тварини були різноманітнішими, ніж ми думали раніше, і що вони використовували різні стратегії розмноження, щоб вижити та процвітати.

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