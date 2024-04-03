Ці зачіски приховають ''пухкеньке обличчя'': поради стилістів та фото

Основою чудового вигляду є пошук відповідної зачіски, яка б підкреслювала ваші природні риси та унікальну форму обличчя. А якщо у вас кругле обличчя, варіантів багато.

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Знайти ідеальну зачіску, яка підкреслить вашу красу, може бути важким завданням, особливо якщо у вас кругле обличчя. Проте стилісти діляться кількома порадами та варіантами зачісок, які варто розглянути.

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1. Тупий поріз

Ця зачіска відмінно підійде тим, хто бажає витягнути риси обличчя. Вона створює чіткі лінії та додає асиметрії, що робить обличчя виглядом більш витягнутим.

2. Чубчик

Чубчик може відвернути увагу від широкої лінії щелепи, що характерна для круглого обличчя, та підкреслити очі та вилиці. Ця зачіска додасть вам стилю та індивідуальності.

3. Шеггі середньої довжини

Класичні шари створять об’єм та підкреслять м’які кути круглого обличчя. Вони допоможуть збалансувати риси обличчя та створять гармонійний вигляд.

4. Глибока бічна частина

Глибока бічна частина додасть об’єму вашій зачісці та зробить обличчя виглядом менш круглим. Це простий спосіб змінити свій образ без радикальних змін.

5. Шари, які обрамляють обличчя

Ця зачіска допоможе звузити круглість обличчя та підкреслить ваші найкращі риси. Шари навколо обличчя додають текстури та об’єму, створюючи ефектне враження.

6. Стрижка піксі

Стильна та елегантна стрижка піксі стане чудовим вибором для круглого обличчя. Вона створює контраст та додає об’єму, роблячи ваш вигляд яскравим та стильним.

Нагадаємо, що вибір зачіски - це індивідуальна справа, тому обирайте той варіант, який найбільше вам подобається та підходить вашому стилю.

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