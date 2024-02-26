Якщо вам набридли сирники: як приготувати смачний та ситний сніданок з сиром та яблуками

Цей рецепт для тих, хто любить сирні страви, але шукає нові цікаві варіанти. Сирні палички готуються так само швидко, як і сирники, але мають нову форму, м'яку текстуру та неймовірний аромат.

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Смачні, м'які сирні палички з яблуками – це чудовий варіант для сімейного сніданку, який готується лише за 10 хвилин. Рецептом поділились на сайті "Господинька".

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Інгредієнти:

Сир 5% - 330 г

Сметана - 2 ст. л. (з гіркою)

Сіль - 0,5 ч. л.

Цукор - 4 ст. л.

Ванілін - щіпка

Яблуко - 1 шт. (середнє)

Яйце - 1 шт.

Розпушувач - 1 ч. л.

Борошно - 250-300 г

Родзинки - 50 г

Олія - для смаження

Приготування:

До сиру додайте цукор, сіль, яйце, сметану та збийте блендером до однорідної маси. Якщо вас не бентежать крупинки сиру, масу можна просто перемішати ложкою. Додайте ванілін, розпушувач, яблуко, натерте на крупній тертці, родзинки без кісточок і знову перемішайте до однорідності. Додавайте борошно поступово, замішуючи м'яке тісто. Кількість борошна може трохи відрізнятися залежно від соковитості яблука та жирності сиру. Присипте стіл борошном, викладіть тісто та розділіть на 3 рівні частини. Кожну частину розкачайте в прямокутник товщиною 1 см і наріжте піцерізкою або ножем на смужки шириною 2-2,5 см. Розігрійте олію на сковороді, викладіть палички та смажте на помірному вогні з обох боків до золотистого кольору. За бажанням посипте готові палички цукровою пудрою, полийте згущеним молоком або подавайте з варенням чи медом.

Порада:

До начинки можна додати тертий сир, зелень, горіхи або інші сухофрукти.

Замість яблука можна використовувати грушу, персик або інші фрукти.

Сирні палички можна також запекти в духовці при 180°C протягом 20-25 хвилин.

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