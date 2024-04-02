Якщо звична яєчня та омлет вже набридли: рецепт цікавого сніданку з чотирьох яєць
Пишний омлет або швидкий скрамбл – ідеальний вибір для ранкового столу. Ці ситні страви допомагають нам не відчувати голод аж до обіду.
Маючи під рукою яйця, ми з Shuba радимо розширити ваш ранковий асортимент сніданків і спробувати приготувати незвичайну яєчну запіканку. Її відмінність полягає в тому, що для приготування використовуються варені яйця. Що стосується грибів, то їх можна брати як у свіжому, так і в сушеному вигляді. Якщо ви обрали сушені – перед використанням достатньо їх проварити.
Інгредієнти на 2 порції:
- курячі яйця – 4 шт.;
- печериці – 400 г;
- твердий сир – 50 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — на свій смак.
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Для заливки необхідне:
- молоко 2,5% — 80 г;
- борошно пшеничне – 15 г;
- соняшникова олія – 25 г;
- зелень, сіль, перець чорний мелений – на свій смак.
Приготування:
- Спочатку відварюємо яйця до готовності, даємо їм вистигнути, а потім акуратно очищаємо від шкаралупи та кришимо на дрібні шматочки.
- Гриби та цибулину ретельно миємо, нарізаємо невеликими кубиками та пасеруємо до золотистого кольору на пательні з додаванням олії.
- У мисці з’єднуємо всі нарізані інгредієнти, додаємо за смаком сіль та перець, перемішуємо та викладаємо у форму для запікання.
- Для заливки змішуємо борошно з молоком до однорідності, вливаємо олію, додаємо сіль, мелений перець та подрібнену зелень, і знову все ретельно перемішуємо.
- Отриманою молочною сумішшю заливаємо основу з яєць та грибів, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 10-15 хвилин.
Раніше ми розповідали, як приготувати надзвичайно пухкий та ніжний омлет з сиром.
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