Якщо звична яєчня та омлет вже набридли: рецепт цікавого сніданку з чотирьох яєць

Пишний омлет або швидкий скрамбл – ідеальний вибір для ранкового столу. Ці ситні страви допомагають нам не відчувати голод аж до обіду.

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Маючи під рукою яйця, ми з Shuba радимо розширити ваш ранковий асортимент сніданків і спробувати приготувати незвичайну яєчну запіканку. Її відмінність полягає в тому, що для приготування використовуються варені яйця. Що стосується грибів, то їх можна брати як у свіжому, так і в сушеному вигляді. Якщо ви обрали сушені – перед використанням достатньо їх проварити.

Інгредієнти на 2 порції:

курячі яйця – 4 шт.;

печериці – 400 г;

твердий сир – 50 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

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Для заливки необхідне:

молоко 2,5% — 80 г;

борошно пшеничне – 15 г;

соняшникова олія – 25 г;

зелень, сіль, перець чорний мелений – на свій смак.

Приготування:

Спочатку відварюємо яйця до готовності, даємо їм вистигнути, а потім акуратно очищаємо від шкаралупи та кришимо на дрібні шматочки. Гриби та цибулину ретельно миємо, нарізаємо невеликими кубиками та пасеруємо до золотистого кольору на пательні з додаванням олії. У мисці з’єднуємо всі нарізані інгредієнти, додаємо за смаком сіль та перець, перемішуємо та викладаємо у форму для запікання. Для заливки змішуємо борошно з молоком до однорідності, вливаємо олію, додаємо сіль, мелений перець та подрібнену зелень, і знову все ретельно перемішуємо. Отриманою молочною сумішшю заливаємо основу з яєць та грибів, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 10-15 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати надзвичайно пухкий та ніжний омлет з сиром.

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