Ще сім потужних магнітних бур очікується у грудні: календар небезпечних дат
До кінця року на Землі очікується ще 7 потужних геомагнітних штормів, сила яких коливатиметься від 3 до 6 балів. Сильні магнітні бурі здатні впливати на метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.
Магнітні бурі - це короткочасні коливання магнітного поля Землі, які викликаються сонячним вітром. Сонячний вітер - це потоки заряджених частинок, які вириваються з сонячної корони. Коли сонячний вітер досягає Землі, він взаємодіє з магнітним полем Землі, викликаючи його коливання.
За даними meteoagent, 13 грудня на Землі триває чотирибальна магнітна буря, яка завтра знизиться до трьох балів, а вже наступного дня знову сягне К-індексу 4.
18 грудня знову очікується чотирибальний геомагнітний шторм, а 19 грудня його сила сягне 5 балів (червоний рівень небезпечності).
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Наступна потужна буря прогнозується 22 грудня – К-індекс 5, 23 грудня її сила спаде до 4 балів (середній рівень інтенсивності). Останній геомагнітний шторм, попередньо, очікується 31 грудня, у переддень Нового року.
Календар геомагнітних штормів до кінця року
Як магнітна буря діє на людину
Магнітні бурі можуть впливати на людей різними способами. У деяких людей вони можуть викликати такі симптоми, як:
- Головний біль
- Втома
- Безсоння
- Депресія
- Агресія
- Проблеми з концентрацією
- Зміни в частоті серцевих скорочень
- Зміни в кров'яному тиску
- Проблеми з диханням
- Проблеми з травленням
У більш рідкісних випадках магнітні бурі можуть викликати більш серйозні проблеми, такі як:
- Загострення хронічних захворювань
- Аритмія
- Інсульт
- Серцевий напад
Вплив магнітних бур на людину залежить від багатьох факторів, включаючи: тривалість і інтенсивність магнітної бурі, вік людини, стан її здоров'я тощо.
Найбільше схильні до впливу магнітних бур:
- Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, астма або алергія
- Люди з депресією або іншими психічними розладами
- Люди з чутливим до магнітних полів організмом
Що робити під час магнітних бур
Ось кілька порад, як зменшити вплив магнітних бур на ваше здоров'я:
- Відпочивайте якомога більше.
- Пийте багато води.
- Уникайте кофеїну та алкоголю.
- Слухайте розслаблюючу музику.
- Приймайте заспокійливі трав'яні чаї.
- Якщо ви відчуваєте головний біль, прийміть знеболюючі.
Важливо! Якщо ви відчуваєте симптоми, які можуть бути викликані магнітною бурею, важливо звернутися до лікаря. Лікар може допомогти вам визначити, чи є у вас магнітна чутливість, і порекомендувати способи зменшити вплив магнітних бур на ваше здоров'я.
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