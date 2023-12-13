Ще сім потужних магнітних бур очікується у грудні: календар небезпечних дат

До кінця року на Землі очікується ще 7 потужних геомагнітних штормів, сила яких коливатиметься від 3 до 6 балів. Сильні магнітні бурі здатні впливати на метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.

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Магнітні бурі - це короткочасні коливання магнітного поля Землі, які викликаються сонячним вітром. Сонячний вітер - це потоки заряджених частинок, які вириваються з сонячної корони. Коли сонячний вітер досягає Землі, він взаємодіє з магнітним полем Землі, викликаючи його коливання.

За даними meteoagent, 13 грудня на Землі триває чотирибальна магнітна буря, яка завтра знизиться до трьох балів, а вже наступного дня знову сягне К-індексу 4.

18 грудня знову очікується чотирибальний геомагнітний шторм, а 19 грудня його сила сягне 5 балів (червоний рівень небезпечності).

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Наступна потужна буря прогнозується 22 грудня – К-індекс 5, 23 грудня її сила спаде до 4 балів (середній рівень інтенсивності). Останній геомагнітний шторм, попередньо, очікується 31 грудня, у переддень Нового року.

Календар геомагнітних штормів до кінця року

Як магнітна буря діє на людину

Магнітні бурі можуть впливати на людей різними способами. У деяких людей вони можуть викликати такі симптоми, як:

Головний біль

Втома

Безсоння

Депресія

Агресія

Проблеми з концентрацією

Зміни в частоті серцевих скорочень

Зміни в кров'яному тиску

Проблеми з диханням

Проблеми з травленням

У більш рідкісних випадках магнітні бурі можуть викликати більш серйозні проблеми, такі як:

Загострення хронічних захворювань

Аритмія

Інсульт

Серцевий напад

Вплив магнітних бур на людину залежить від багатьох факторів, включаючи: тривалість і інтенсивність магнітної бурі, вік людини, стан її здоров'я тощо.

Найбільше схильні до впливу магнітних бур:

Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, астма або алергія

Люди з депресією або іншими психічними розладами

Люди з чутливим до магнітних полів організмом

Що робити під час магнітних бур

Ось кілька порад, як зменшити вплив магнітних бур на ваше здоров'я:

Відпочивайте якомога більше. Пийте багато води. Уникайте кофеїну та алкоголю. Слухайте розслаблюючу музику. Приймайте заспокійливі трав'яні чаї. Якщо ви відчуваєте головний біль, прийміть знеболюючі.

Важливо! Якщо ви відчуваєте симптоми, які можуть бути викликані магнітною бурею, важливо звернутися до лікаря. Лікар може допомогти вам визначити, чи є у вас магнітна чутливість, і порекомендувати способи зменшити вплив магнітних бур на ваше здоров'я.

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