Потужних ударів буде більше: оновлено календар магнітних бур на грудень 2023

У грудні доведеться пережити ще кілька потужних геомагнітних бур червоного рівня. Найближчий шторм очікується вже 13 грудня – прогнозується буря силою у 4 бали (помаранчевий рівень небезпеки).

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За даними центру спостережень за космічною погодою Meteoagent, з 18 грудня сила геомагнітного шторму зросте до 5 балів й спаде до 4 балів вже наступної доби.

18 грудня станеться магнітна буря К-індексу-4, а 19 грудня вона посилиться до червоного рівня. Повторення шторму очікується 22 та 23 грудня.

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Календар геомагнітних штормів на грудень:

Що стосується новорічної ночі, попередньо, календар штормів каже, що 31 грудня триватимуть геомагнітні удари силою у 4 бали (середній рівень).

Червоний рівень магнітної бурі — це найвищий рівень, який означає, що буря може бути дуже інтенсивною. Вона може викликати такі симптоми, як:

Головний біль

Нудота

Біль у спині та животі

Підвищений тиск

Сонливість або безсоння

Загострення хронічних захворювань.

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів під час магнітної бурі, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб покращити своє самопочуття:

Дотримуйтесь здорового способу життя. Це означає правильне харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи. Зменшіть стрес. Магнітні бурі можуть посилювати стрес, тому важливо знайти способи його зменшити, наприклад, за допомогою медитації, йоги або прогулянок на свіжому повітрі. Прийміть вітаміни. Деякі вітаміни, такі як магній, вітамін B6 і вітамін C, можуть допомогти зменшити симптоми магнітної бурі.

Ось кілька конкретних порад, які можуть допомогти вам покращити самопочуття під час магнітної бурі:

Пийте більше води. Магнітні бурі можуть викликати зневоднення, тому важливо пити багато води.

Їжте легкі, здорові страви. Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми.

Зробіть ванну з ефірними оліями. Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і поліпшити сон.

Послухайте заспокійливу музику. Спокійна музика може допомогти вам розслабитися і заспокоїтися.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

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