Ще дві магнітні бурі доведеться пережити цього тижня: коли небезпечні дати

У вівторок, 9 квітня, на Землі триває чотирибальний геомагнітний шторм, який затримається на дві доби. Його потужність сягла помаранчевого рівня небезпечності.

За даними сервісу Meteoagent, у період з 10 по 11 квітня геомагнітні збурення знизяться до трьох балів. Потім настане період затишшя, який розтягнеться до 19 квітня. До кінця місяця потужних геомагнітних коливань не очікується. Чотирибальна буря можлива 30 квітня.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

Що таке магнітні бурі:

Магнітні бурі — це явища, що виникають в результаті взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер, що складається з різних частинок, викидається Сонцем у всі боки. Коли сонячний вітер зіткнеться з магнітосферою Землі, це може спричинити різноманітні геомагнітні події, такі як магнітні бурі.

Основні наслідки магнітних бур - це зміни у магнітному полі Землі й збудження у геокороні (атмосферний шар навколо Землі) яскравих полярних сяйв.

Але магнітні бурі також можуть впливати на роботу технологій і систем на Землі. Наприклад, вони можуть спричиняти перерви в роботі супутникових систем, спричиняти радіоінтерференцію, можуть впливати на роботу електроенергетичних мереж і приладів, що працюють на основі електроніки.

Вплив магнітних бур на людину

Коли геомагнітні шторми впливають на магнітні поля Землі і атмосферні явища, метеочутливі люди можуть відчути симптоми нездужання. Серед них:

Головний біль та мігрень. Існують випадки, коли магнітні бурі пов'язуються зі збільшенням інтенсивності головного болю та мігреней у деяких людей.

Загострення захворювань. У тих, хто страждає на хронічні захворювання, такі як астма, артрит, захворювання серця чи інші захворювання, може відбуватися загострення під час магнітних бур.

Погіршення настрою та емоційний стан. Деякі люди можуть відчувати підвищену збудливість, тривогу, роздратованість або нездатність до концентрації під час магнітних бур.

Зниження сну та втомленість. Магнітні бурі можуть впливати на якість сну та призводити до відчуття втоми.

Поява несподіваних фізичних симптомів. У деяких людей можуть спостерігатися несподівані фізичні симптоми, такі як поколювання або болі у м'язах і суглобах.

Що робити коли магнітна буря

Лікарі радять у небезпечні періоди дотримуватися здорового способу життя.

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю,

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!