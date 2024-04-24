Експерти радять гіпертонікам: як сіль може допомогти у зниженні артеріального тиску
Сіль – це улюблена приправа, яка робить їжу смачнішою. Але чи знаєте ви, що занадто багато солі може нашкодити здоров'ю, особливо людям з високим тиском? Давайте розбиратися!
Зверніться до лікаря, якщо у вас високий тиск, важливо поговорити з лікарем про те, як правильно його контролювати. Здорове харчування – це запорука довгого та щасливого життя! Про це пише nv.ua.
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Сіль та натрій:
- Сіль, яку ми використовуємо на кухні, - це хлорид натрію.
- 1 чайна ложка солі містить близько 2300 мг натрію.
- Натрій - це мікроелемент, необхідний для нормального функціонування організму.
- Він допомагає регулювати рівень води в організмі і м'язову функцію.
Сіль і тиск:
- Надмірне споживання натрію може призвести до підвищення артеріального тиску.
- Це пов'язано з тим, що натрій затримує воду в організмі,
- що збільшує об'єм крові та тиск на стінки судин.
- Високий тиск може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям,
- таких як інсульт, інфаркт та хронічна хвороба нирок.
Скільки солі можна їсти?
- Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати не більше 5 г солі на день (приблизно 1 чайну ложку).
- Для людей з високим тиском ця норма може бути ще нижчою - 1,5-2 г на день.
Як зменшити споживання солі?
- Готуйте вдома: Це дає вам більше контролю над кількістю солі в їжі.
- Читайте етикетки: Звертайте увагу на вміст натрію в продуктах, які ви купуєте.
- Вибирайте свіжі продукти: Свіжі фрукти, овочі та м'ясо містять менше натрію,
- ніж перероблені продукти.
- Використовуйте трави та спеції: Додавайте до їжі трави, спеції та інші приправи,
- щоб зробити її смачнішою без додавання солі.
- Зменшуйте порції: Їжте менше, щоб зменшити загальне споживання натрію.
Пам'ятайте: Зменшення споживання солі – це один з найпростіших і найефективніших способів знизити тиск і покращити здоров'я серця.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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