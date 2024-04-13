Експерти назвали 4 спеції, які найкраще впливають на роботу пам'яті

Метт Вебстер, відомий кулінарний експерт, розкрив секрет чудових спецій! Додайте їх до своїх страв, і вони не лише підкреслять смак, але й покращать роботу мозку, зміцнять пам'ять та сповільнять старіння.

Порадами поділились на сайті Daily express. Додайте ці спеції до свого раціону – і ваш мозок буде працювати на повну потужність.

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Які ж спеції роблять наш мозок гострим?

Імбир: Ця спеція не лише покращує травлення, але й творить дива з мозком! Її антиоксиданти зупиняють окислювальні процеси, зменшуючи ризик Альцгеймера. Додайте імбир до м'яса, маринадів або чаю – і ваш мозок буде вам вдячний!

Куркума: Ця спеція - справжня скарбничка корисних речовин! Її куркумін покращує роботу мозку та допомагає зберегти пам'ять. Додайте куркуму до м'яса, рису, овочів або смузі – і насолоджуйтесь не лише смаком, але й користю!

Ця спеція - справжня скарбничка корисних речовин! Її куркумін покращує роботу мозку та допомагає зберегти пам'ять. Додайте куркуму до м'яса, рису, овочів або смузі – і насолоджуйтесь не лише смаком, але й користю! Кориця: Ця ароматна спеція багата на антиоксиданти, які борються з хворобами Паркінсона та Альцгеймера. Кориця покращує пам'ять, допомагає нейронам протистояти стресу та навіть уповільнює старіння. Додайте її до випічки, кави, какао або просто посипте нею фрукти – і ваш мозок буде вам вдячний!

Ця ароматна спеція багата на антиоксиданти, які борються з хворобами Паркінсона та Альцгеймера. Кориця покращує пам'ять, допомагає нейронам протистояти стресу та навіть уповільнює старіння. Додайте її до випічки, кави, какао або просто посипте нею фрукти – і ваш мозок буде вам вдячний! Чорний перець: Ця звична спеція – справжній антиоксидантний щит для вашого мозку! Вона рятує мозок від пошкодження клітин, покращує когнітивні функції та допомагає зберегти пам'ять. Додавайте чорний перець до будь-яких страв – і ваш мозок буде вам вдячний!

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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