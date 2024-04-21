Двоє людей померли від хвороби, яка перетворює оленів на зомбі: чи є загроза епідемії

Науковці з США повідомили про перші випадки зараження людей пріонним захворюванням CWD, відомим також як хвороба "зомбі-оленів".

CWD - це смертельне захворювання, яке вражає нервову систему оленів та лосів, викликаючи у них агресивну поведінку та втрату страху перед людьми, пише журнал Neurology.

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Першими жертвами CWD серед людей стали два мисливці з американського штату. 72-річний чоловік, який протягом життя вживав їжу з оленячого м'яса, почав проявляти ознаки деменції та агресії. Схожі симптоми з'явилися і в його знайомого, який також був мисливцем. Обидва чоловіки померли протягом місяця після передбачуваного зараження.

CWD передається через контакт з біологічними рідинами та тканинами заражених тварин, а також через забруднене довкілля. Пріони, що викликають цю хворобу, стійкі до радіації, високих температур та дезінфікуючих засобів.

Найбільше випадків CWD зареєстровано в США, але хвороба вже поширилася на інші країни, зокрема Канаду та Норвегію. Щоб запобігти поширенню CWD, в багатьох країнах введено жорсткі правила полювання на оленів та лосів.

Остання новина про CWD викликає серйозне занепокоєння. Вчені б'ють на сполох, адже наразі не існує ліків проти цієї хвороби, а пріон, що її викликає, стійкий до багатьох методів лікування.

Ситуація з CWD нагадує перші дні пандемії COVID-19, коли світ тільки починав усвідомлювати масштаб загрози. Фахівці закликають до посилення досліджень CWD та розробки методів її раннього діагностування та лікування.

Важливо зазначити, що ризик зараження CWD для людей все ще залишається низьким. Щоб убезпечити себе, рекомендується уникати вживання м'яса оленів та лосів, а також ретельно обробляти дичину перед вживанням.

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