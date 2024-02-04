В Австралії паралізовані папуги, уражені таємничою хворобою, падали з неба (фото)

Райдужні лорікети, відомі своїм яскравим оперенням, стали жертвами таємничої хвороби, яка змушує їх падати з неба паралізованими. Понад 200 уражених птахів помітили в Австралії, у них діагностовано синдром паралічу лорікетів (LPS).

Відео дня

Як повідомляє Scientific American, синдром паралічу лорікетів призводить до того, що папуги втрачають здатність літати і паралізовані падають на землю. Птахи стають млявими, худими та мають ознаки недоїдання. Багато лорікетів не виживають, навіть при інтенсивній реабілітації.

Також читайте: Очікується "ігуанопад": мешканців одного зі штатів США попередили про небезпеку

Зазначається, що дослідники не змогли знайти збудника або токсин навколишнього середовища, що відповідає за LPS. Хвороба вражає птахів лише в австралійські літні місяці. Вчені виключають, що птахи могли отруїтися плодами манго, які забродили.

Науковці вважають, що на параліч птахів міг впливати токсин, що утворюється в певних фруктах в певний час року. Можливо, на птахів вплинули пестициди або фунгіциди, якими обприскують фрукти.

Раніше вчені з'ясували, що роблять самки жаб, щоб уникнути сексу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!