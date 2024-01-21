Очікується 'ігуанопад': мешканців одного зі штатів США попередили про небезпеку

Притік арктичного повітря, який занурив більшу частину Сполучених Штатів у морозну температуру, може принести Флориді ще один дивний ризик: ігуани, що падатимуть з дерев.

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Як пише Newsweek, значний холод може призвести до того, що ігуани, які живуть на деревах, впадуть на землю, перебуваючи в стані холодного заціпеніння.

"Коли ігуани вступають у цей період заціпеніння, вони втрачають контроль над деревами й падають на землю", — пояснив метеоролог Метт Девітт.

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На щастя, як тільки ігуани зігріються, вони повертаються до свого звичайного стану. Однак у холодні роки ігуанам може знадобитися деякий час, щоб прокинутися, і це може призвести до їх смерті.

Зазначається, що інвазивні ігуани, особливо зелені ігуани, створюють неприємності у Флориді, оскільки вони завдають шкоди місцевій рослинності та місцевому рослинному світу. І своїми норами руйнують споруди, зокрема тротуари, стіни та фундаменти, а також залишають екскременти біля будинків, які можуть містити бактерії сальмонели.

Згідно з FWC, у США вбивати зелених ігуан на приватній території можна цілий рік з дозволу землевласника, однак це мають бути гуманні способи. Рептилії тут захищені лише законами про жорстоке поводження.

У період сильного холоду ігуани, що живуть на деревах, можуть падати на землю, створюючи враження, ніби вони просто померли та впали на землю. Однак ігуани зазвичай перебувають у стані холодного заціпеніння. Влада Флориди закликала громадян не чіпати тварин голими руками.

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"Якщо ви не плануєте їх евтаназувати в рамках програми видалення інвазивних видів, просто перемістіть їх у сонячне місце, і вони відновляться", — пояснив професор і експерт з рептилій з Університету Флориди Вільям Керн.

За його словами, це може бути небезпечно, оскільки навіть дуже повільна ігуана може сильно подряпати незахищені кисті й руки.

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