Зомбі-хвороба атакувала тварин у США та Канаді: чи є небезпека для людей

Провінція Британська Колумбія в Канаді зафіксувала перші випадки "хвороби зомбі-оленя" (хвороби хронічного виснаження, CWD), внаслідок чого збільшується загроза переходу хвороби від тварин до людей.

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За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), станом на листопад 2023 року в США вже зафіксовано випадки захворювання в 31 штаті, а також в канадській провінції Альберта. Реєстрація випадків CWD в Британській Колумбії стала сигналом про те, що хвороба може поширюватися швидше та ширше, пише Newsweek.

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Хвороба хронічного виснаження є пріонною хворобою, спричиненою деформованим білком, який може викликати аномалії в інших білках, що приводить до хвороби та, в кінцевому підсумку, смерті. Підсилення обурення викликає той факт, що CWD може переходити від тварин до людей, подібно до інших пріонних хвороб, таких як коров'ячий сказ та хвороба Крейтцфельда-Якоба.

Вчені попереджають, що хоча наразі не зафіксовано випадків CWD серед людей, проте існує ризик. Щоб запобігти можливій передачі хвороби, органи охорони здоров'я Канади та Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендують утримуватися від споживання м'яса або інших частин тварин, які заражені CWD.

Ситуація нагадує про спалах коров'ячого сказу в Сполученому Королівстві в середині 1990-х років, коли тисячі людей заразилися через споживання м'яса інфікованих корів. Подібний сценарій може виникнути, якщо CWD продовжить поширюватися, попереджають дослідники.

Наразі ведуться дослідження, як CWD може впливати на людину та на які види вона може вражати. Представники охорони природи докладають зусиль для запобігання поширенню хвороби серед тварин, щоб уникнути потенційного переходу хвороби від тварин до людей.

Невизначеність у розумінні характеру CWD та її можливого впливу на людину залишає високий рівень тривоги в громадськості та вимагає подальших наукових досліджень та заходів з профілактики.

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