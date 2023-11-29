Душа вийде з тіла: чому насправді не можна спати ногами до дверей

У народі вважають, що спати ногами до дверей – небезпечно. Але цьому немає жодного наукового пояснення.

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Проте існує кілька причин, з яких не можна спати ногами до дверей. Про деякі з них ви точно чули:

1. У народних повір'ях вважається, що двері є порталом між світом живих і світом мертвих. Якщо спати ногами до дверей, душа людини може вийти з тіла і заблукати в потойбічному світі.

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2. У фен-шуй вважається, що енергія Ци, яка відповідає за здоров'я і достаток, тече зверху вниз. Якщо спати ногами до дверей, то енергія Ци буде відтікати з людини, що може призвести до проблем зі здоров'ям і фінансовими труднощами.

3. Деякі люди вважають, що спати ногами до дверей просто некомфортно. Вони можуть відчувати, що хтось або щось дивиться на них.

Звичайно, немає наукових доказів, але, якщо ви вірите в ці повір'я або просто відчуваєте себе некомфортно, коли спите ногами до дверей, ви можете спробувати спати головою до дверей.

Ось кілька порад щодо того, як спати головою до дверей:

Виберіть ліжко, яке розташоване на відстані від дверей. Це допоможе вам відчувати себе більш комфортно і захищеним.

Поставте за ліжко меблі або інші предмети, які будуть захищати вас від дверей. Це може бути шафа, комод або навіть завіса.

Використовуйте подушки або інші предмети, щоб закрити двері. Це допоможе вам відчувати себе більш захищеним і приватним.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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