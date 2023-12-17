Для дітей умови трохи інші: Дієтолог відповіла, скільки мандаринів можна з'їсти за раз

Цитруси – це фрукти, багаті вітамінами і мінералами. Вони вважаються одними з найкорисніших продуктів для здоров'я, особливо в зимовий період. Однак, як і будь-який інший продукт, цитрусові потрібно вживати в міру.

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Цитруси містять велику кількість вітаміну С, який є потужним антиоксидантом. Він допомагає зміцнити імунну систему, захистити організм від інфекцій і покращити засвоєння заліза, пише dailynews.kyiv.

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Крім того, цитрусові багаті вітамінами А, В1, В2, В6, фолієвою кислотою, а також мінералами, такими як калій, кальцій, магній, фосфор і залізо. Вони мають протизапальну, протимікробну, протиракову дію.

Шкода цитрусових

Незважаючи на всі корисні властивості, цитрусові можуть завдати шкоди здоров'ю, якщо їх вживати в надмірній кількості.

Ось деякі можливі негативні наслідки вживання цитрусових:

Збільшене газоутворення і здуття живота – це пов'язано з високим вмістом кислоти в цитрусових.

– це пов'язано з високим вмістом кислоти в цитрусових. Загострення захворювань шлунково-кишкового тракту – цитрусові можуть негативно впливати на слизову оболонку шлунка і кишківника, особливо у людей з гастритом, виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки.

– цитрусові можуть негативно впливати на слизову оболонку шлунка і кишківника, особливо у людей з гастритом, виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки. Алергічні реакції – цитрусові є одними з найпоширеніших алергенів.

Як вживати цитрусові

Щоб отримати максимальну користь від цитрусових і мінімізувати ризик негативних наслідків, їх потрібно вживати в помірній кількості.

Рекомендована денна норма споживання цитрусових для дорослих становить 2-3 фрукти. Дітям рекомендується давати цитрусові в менших кількостях, в залежності від віку і стану здоров'я.

Цитруси краще вживати в свіжому вигляді, а не у вигляді соків. Сік з цитрусових швидко всмоктується в кров, що може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові.

Також цитрусові краще вживати після основного прийому їжі, а не замість нього. Це допоможе уникнути здуття живота і інших проблем з травленням.

Цитруси для дітей

Дітям цитрусові можна давати з 6-місячного віку. Однак потрібно починати з невеликих порцій і поступово збільшувати їх.

Дітям до 3 років рекомендується давати не більше 1 цитрусового фрукта в день. Дітям від 3 до 7 років - не більше 2 фруктів в день. Дітям старше 7 років можна давати до 3 фруктів в день.

Якщо у дитини є алергія на цитрусові, їх вживати не можна.

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