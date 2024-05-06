Дієтологиня назвала 12 овочів з найнижчим вмістом цукру: поради діабетикам

За даними Американської кардіологічної асоціації, люди вживають удвічі більше рекомендованої кількості цукру.Це може призвести до розвитку серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та інші хронічні хвороби.

Хоча фрукти та овочі містять натуральні цукри, вони також багаті на клітковину, вітаміни та мінерали, які корисні для організму. Овочі з низьким вмістом цукру можуть допомогти вам підтримувати стабільний рівень цукру в крові, наситити організм і покращити загальне самопочуття. Про це пише freshcommunications.com.

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Включення цих овочів у свій раціон може допомогти вам збалансувати харчування, контролювати рівень цукру в крові та покращити загальне самопочуття.

Ось 12 овочів з низьким вмістом цукру, які варто додати до свого раціону:

Шпинат: Цей листовий овоч містить дуже мало цукру, але багатий на калій, кальцій, вітаміни А і С, фолієву кислоту та інші поживні речовини. Швейцарський мангольд: Ще один листовий овоч з низьким вмістом цукру, багатий на вітаміни А, С, К і групи В. Селера: Цей овоч багатий на воду, клітковину, калій і вітамін К, який корисний для кісток і згортання крові. Салат латук: Свіжий і хрусткий салат латук допомагає запобігти різкому стрибку рівня цукру в крові. Він також містить лютеїн, антиоксидант, корисний для очей і загального здоров'я. Броколі: Цей овоч на 90% складається з води і містить клітковину, кальцій, магній і трохи білка. Його антиоксиданти допомагають у захисті від раку та серцево-судинних захворювань. Цвітна капуста: Цей овоч багатий на калій і вітамін С. Його можна використовувати в багатьох стравах, наприклад, як заміну рису або піци. Гриби: Гриби містять мало цукру, але багато калію, селену і фолієвої кислоти. Їх також є антиоксиданти, які допомагають у боротьбі із запаленнями. Огірки: Ці овочі практично складаються з води, тому вони ідеально підходять для підтримки гідратації. Огірки також містять важливі вітаміни і мінерали, такі як магній, кальцій і калій. Кабачки: Цей універсальний овоч на 95% складається з води і містить безліч вітамінів і мінералів, включно з кальцієм, магнієм і калієм. Баклажани: Ці овочі містять мало цукру, але багато клітковини, калію, кальцію, фолату і бета-каротину, який організм перетворює на вітамін А. Болгарський перець: Незалежно від кольору, болгарський перець містить мало цукру і багато води. Він також багатий на вітаміни А, С, Е і К, а також мінерали, такі як калій і магній. Зелена квасоля: Цей овоч є не лише джерелом клітковини (4 грами на чашку) і білка (3 грами на чашку), але й містить калій, вітамін С і фолієву кислоту.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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