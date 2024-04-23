Дієтологи назвали найкращу приправу для зменшення запалення в організмі

Багато чинників, таких як наше харчування, кількість сну, рівень стресу і навіть умови навколишнього середовища, можуть сприяти розвитку запалення в організмі.З цієї причини дієтологи наголошують на важливості профілактичних заходів і включенні до раціону корисних продуктів і трав, які можуть допомогти знизити рівень хронічного запалення.

Серед таких трав дієтологи рекомендують розмарин як найефективніший засіб для зменшення запалення. В одному дослідженні було виявлено, що саме воно є причиною майже половини смертей у всьому світі, повідомляє Eatingwell.

"Важливо пам'ятати, що як генетика, так і дієта можуть відігравати роль у запаленні та захворюванні. Є кілька досліджень, які можуть вказати на те, як певні поживні речовини, такі як корисні для серця олії, поліфеноли та антиоксиданти, можуть допомогти зменшити запалення в організмі. Однак хронічне запалення пов'язане з такими захворюваннями, як рак, ожиріння, хвороби серця, діабет і навіть депресія", – розповіла доктор медичних наук і дієтолог Ембер Панконін.

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Щоб впоратися з усім цим важлива допомога грамотно складена дієта, яке включатиме розмарин. Цей ароматний зелений кущ є однією з 14 трав і спецій, рекомендованих дієтологами. Він є спецією №1, що допомагає зменшити запалення.

"Розмарин містить поліфеноли, які можуть чинити протизапальну дію, впливаючи на різні шляхи, що беруть участь у запальній реакції. Зокрема, розмарин містить сполуки, які можуть пригнічувати цитокіни, що контролюють запалення в організмі. Розмарин також багатий на антиоксиданти, які можуть допомогти нейтралізувати вільні радикали та зменшити окислювальний стрес, що може поліпшити здоров'я клітин", – сказала Панконін.

Огляд досліджень 2020 року підкреслив роль розмарину у здоров'ї нервової системи. Науковці виявили, що розмаринова і карнозинова кислоти, які містить ця спеція, володіють найбільшою лікувальною дією серед фенольних сполук. Ці речовини мають протизапальні та антиоксидантні властивості, які сприяють лікуванню запалення.

В заключенні вчені висловили думку, що розмарин може бути корисним як альтернативна терапія для лікування запалень, болю, тривоги та порушень пам'яті.

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