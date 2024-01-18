Діти будуть у захваті: рецепт бананів-фламбе

Банани фламбе - це яскравий і ефектний десерт, який неодмінно сподобається вашим гостям. Він готується з простих інгредієнтів, але вимагає деякої вправності, оскільки передбачає підпалювання алкоголю. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

2 банани

50 г вершкового масла

50 г коричневого цукру

1/2 ч. л. меленої кориці

50 мл рома

100 г ванільного морозива

Сухий кокос за смаком

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Приготування

Очистіть банани і розріжте їх вздовж навпіл. Розігрійте сковороду на середньому вогні і додайте вершкове масло. Коли масло розтопиться, викладіть банани і обсмажуйте їх протягом 3-5 хвилин з кожного боку. Посипте банани цукром і корицею. Влийте на сковороду ром і дочекайтеся, поки він нагріється. Обережно підпаліть ром довгим сірником. Коли алкоголь згорить, викладіть банани на порційні тарілки. Полийте їх соусом, що утворився на сковороді. Доповніть десерт кулькою морозива і посипте сухим кокосом.

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