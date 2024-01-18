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Діти будуть у захваті: рецепт бананів-фламбе

Ціхоцька Марія

Діти будуть у захваті: рецепт бананів-фламбе

Банани фламбе - це яскравий і ефектний десерт, який неодмінно сподобається вашим гостям. Він готується з простих інгредієнтів, але вимагає деякої вправності, оскільки передбачає підпалювання алкоголю. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • 2 банани
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г коричневого цукру
  • 1/2 ч. л. меленої кориці
  • 50 мл рома
  • 100 г ванільного морозива
  • Сухий кокос за смаком

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Приготування

  1. Очистіть банани і розріжте їх вздовж навпіл.
  2. Розігрійте сковороду на середньому вогні і додайте вершкове масло. Коли масло розтопиться, викладіть банани і обсмажуйте їх протягом 3-5 хвилин з кожного боку.
  3. Посипте банани цукром і корицею.
  4. Влийте на сковороду ром і дочекайтеся, поки він нагріється. Обережно підпаліть ром довгим сірником.
  5. Коли алкоголь згорить, викладіть банани на порційні тарілки. Полийте їх соусом, що утворився на сковороді. Доповніть десерт кулькою морозива і посипте сухим кокосом.

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