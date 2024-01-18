Діти будуть у захваті: рецепт бананів-фламбе
Банани фламбе - це яскравий і ефектний десерт, який неодмінно сподобається вашим гостям. Він готується з простих інгредієнтів, але вимагає деякої вправності, оскільки передбачає підпалювання алкоголю. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- 2 банани
- 50 г вершкового масла
- 50 г коричневого цукру
- 1/2 ч. л. меленої кориці
- 50 мл рома
- 100 г ванільного морозива
- Сухий кокос за смаком
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Приготування
- Очистіть банани і розріжте їх вздовж навпіл.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні і додайте вершкове масло. Коли масло розтопиться, викладіть банани і обсмажуйте їх протягом 3-5 хвилин з кожного боку.
- Посипте банани цукром і корицею.
- Влийте на сковороду ром і дочекайтеся, поки він нагріється. Обережно підпаліть ром довгим сірником.
- Коли алкоголь згорить, викладіть банани на порційні тарілки. Полийте їх соусом, що утворився на сковороді. Доповніть десерт кулькою морозива і посипте сухим кокосом.
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